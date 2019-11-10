Беларуские «Мальдивы» под Волковыском откроют для посещения. Но есть условия

Источник материала: KYKY

10 ноября указом Александра Лукашенко в безвизовую территорию Беларуси включили еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. Об этом сообщал телеканал «Беларусь 1». Иностранные туристы теперь смогут въезжать сюда без виз и находится здесь до 15 суток.

Есть еще одна новость: как известно, карьеры под Волковыском, которые называют «красносельскими «Мальдивами», в целях безопасности посещать запрещено. Их все же откроют, но с условиями. Какими именно – рассказала зампреда Волковысского райисполкома Татьяна Андрушкевич в беседе с порталом «Наш час»:

«[Будет ли сделано исключение для организованных групп иностранных туристов?] Именно для организованных групп – будет. Руководство «Красносельскстройматериалов», которому принадлежит этот производственный объект, уже подтвердило свою готовность допускать экскурсантов в благоустроенные места для проведения фотосессий на фоне меловых карьеров. Но подчеркну, это не коснется тех, кто захочет навестить карьеры в стихийном порядке».

Напомним: меловые карьеры, расположенные в Волковысском районе, пользовались большой популярностью – как у беларусов, так и у иностранцев. Всех привлекал яркий бирюзовый цвет водоемов, который напоминал воду Индийского океана. В этом месте даже снимали музыкальный клип. Но позже охрану беларуских «Мальдив» усилили: милиция связывает это со смертельными случаями во время купания. Позже за посещение карьеров ввели административную ответственность: штрафы за купание и стоянку авто в неположенном месте.