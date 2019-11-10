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Беларуские «Мальдивы» под Волковыском откроют для посещения. Но есть условия
Источник материала: KYKY>
10 ноября указом Александра Лукашенко в безвизовую территорию Беларуси включили еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. Об этом
Есть еще одна новость: как известно, карьеры под Волковыском, которые называют «красносельскими «Мальдивами», в целях безопасности посещать запрещено. Их все же откроют, но с условиями. Какими именно –
«[Будет ли сделано исключение для организованных групп иностранных туристов?] Именно для организованных групп – будет. Руководство «Красносельскстройматериалов», которому принадлежит этот производственный объект, уже подтвердило свою готовность допускать экскурсантов в благоустроенные места для проведения фотосессий на фоне меловых карьеров. Но подчеркну, это не коснется тех, кто захочет навестить карьеры в стихийном порядке».
Напомним: меловые карьеры, расположенные в Волковысском районе, пользовались большой популярностью – как у беларусов, так и у иностранцев. Всех привлекал яркий бирюзовый цвет водоемов, который напоминал воду Индийского океана. В этом месте даже
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10 ноября указом Александра Лукашенко в безвизовую территорию Беларуси включили еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский,...
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