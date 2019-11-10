Какую косметику любят в Беларуси? Обзор популярных корейских марок

Особенности корейских продуктов

У них несколько мощных преимуществ.

Прежде всего, это качество, состав и притягательная для многих экзотика. В формулы входят интересные активные компоненты, среди которых есть:

пепел и зола вулкана с острова Чеджу;

растительные стволовые клетки;

жемчужная и рубиновая пудра, золото;

муцин иберийских черных улиток;

экстракт гнезда китайской ласточки саланганы.

Еще один плюс — добротная и гигиеничная упаковка. Помповые дозаторы, стильный, а порой милый и игривый дизайн, наличие пробников и версий для путешествий говорят о заботе производителей о клиентах.

И, наконец, любимое женщинами разнообразие — те же гидрогелевые патчи представлены в таком ассортименте, что просто голова кружится! Разные по форме, по цвету, по эффекту, они дают каждой девушке возможность творчески подойти к уходу за собой. К слову, купить патчи для глаз лучших южнокорейских марок без ущерба для кошелька можно тут .

Самые популярные бренды

Сколько косметических компаний зарегистрировано в Стране Утренней Свежести, не знают даже сами ее жители. Но неизменно востребованными у нас остаются Elizavecca, Mizon, Secret key, J:ON, Missha, Innisfree, La'dor, Mise en Scene, Petitfee, The Face Shop. У каждой — своя изюминка.

Так, Елизавекка подкупает эффективными сыворотками в бутылочках из толстого стекла с дозатором-пипеткой, забавными свинками на упаковке и органическим составом. К тому же каждая позиция защищена от подделок голограммой и цифровым кодом. Подробнее о товарах Elizavecca читайте здесь .

Марка Missha прославилась тем, что выпустила самый покупаемый в мире ВВ-крем — Perfect Cover, J:ON знаменита тканевыми и альгинатными масками, а Petitfee — патчами.

Мизон покоряет женские сердца постоянным саморазвитием, регулярными новинками, современными лабораториями, оснащенными крутым оборудованием. Чтобы познакомиться с Mizon поближе, приходите в наш интернет магазин.

Если же говорить об уходе за волосами, то это однозначно La'dor и Mise en Scene. Ладор предлагает бессиликоновые, бессульфатные и бесщелочные шампуни, серию результативных ампул, сыворотки и маски. А у Мизансин есть коллекции, направленные на комплексное устранение разных проблем с волосами и для удобства оформленные каждая в своем цвете.

Бренд Сикрет Кей узнаваем прежде всего по легендарным патчам с енотами, но на самом деле у него есть десятки других рабочих продуктов, подружиться с которыми обязана каждая девушка, желающая оставаться красивой! У нас есть самые рейтинговые товары от Secret key.

Иннисфри обожают поклонницы экологичной косметики: мало того что 70% компонентов берутся с вулканического острова, расположенного в чистейших водах Корейского пролива, так еще и упаковка у продукции биоразлагаемая. Ну а The Face Shop, одна из старейших косметических марок Кореи, берет гипоаллергенностью и королевским выбором средств.

К фанатам какой компании примкнуть — решать вам. Все они хороши по-своему!

Куда идти за покупкой

Отечественный бьюти-рынок переполнен предложениями. Как не ошибиться и выбрать самое выгодное? Огромный выбор косметики из Кореи ждет вас тут . В этом магазине собраны топовые позиции знаменитых брендов, так что любой покупатель легко отыщет средство по возрасту и вкусу. Но самое привлекательное то, что вы можете существенно сэкономить без потери качества! И сейчас мы расскажем, как.

Во-первых, в Корея Бьюти регулярно проводят акции к праздникам и делают хорошие скидки на разные группы товаров. Во-вторых, для постоянных клиентов действует система бонусов, которые можно собирать и потом оплачивать ими до 30% стоимости заказа. Причем за отзывы и фотографии товаров начисляются дополнительные баллы! И, в-третьих, в зависимости от общей суммы покупки возможна бесплатная доставка во все города Беларуси.

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