ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Портников: Режимы Лукашенко и Путина держатся на штыках

11.11.2019 17:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Авторитарные правители нашего времени в буквальном смысле сидят на штыках и при первых же признаках отсутствия поддержки или хотя бы нейтралитета вооружённых сил и полиции спасаются от своего любимого народа бегством.


Лукашенко и Моралес во время похорон Уго Чавеса

За несколько дней до своего ухода в отставку боливийский президент Эво Моралес успел обнародовать поздравление, которое российский коллега Владимир Путин отправил ему после «победы» на выборах главы государства.

На выборах, на которых Моралес с точки зрения Конституции своей собственной страны вообще не мог бы баллотироваться, если бы не разрешение лояльного Конституционного суда. 

На выборах, фальсификации результатов которых отмечались буквально в первые часы после обнародования итогов и привели к массовым протестам населения.

Владимир Путин мог бы подождать – как ожидали разрешения боливийского кризиса многие другие главы государств. Но ожидать – не в кремлёвских правилах.

Путин и теряющие власть диктаторы

Поздравление Путина – не поздравление даже, а поощрение. Призыв решительно действовать против «смутьянов».

Другого незадачливого победителя президентских выборов – Виктора Януковича в 2004 году, во время первого Майдана – Путин поздравлял дважды и эти его послания уже вошли в украинский политический фольклор.

Путин спешит не случайно, потому что может отождествлять себя с каждым из теряющих власть диктаторов.

Эво Моралес правил Боливией на 6 лет меньше, чем Путин Россией – с 2006 года. И, как и многие политики-популисты, пользовался очевидной популярностью у большинства соотечественников. 

Именно это позволяло ему оставаться у власти три срока подряд вопреки требованиям закона – суд в 2014 году не засчитал ему первый срок президентства, что позволило Моралесу баллотироваться на третий срок как на второй, а когда пришло время четвёртого срока, который при всем желании нельзя было объявить вторым, начались новые манипуляции с законом и Конституцией.


Лояльность штыков

И чем эта боливийская практика отличается от «бесконечности» Александра Лукашенко или манипуляций Путина, который досиживает законный четвёртый срок благодаря «рокировке» с Дмитрием Медведевым?

На первый взгляд, только географией. Но на практике оказывается, что необходимым условием существования такого режима является лояльность штыков – авторитарные правители нашего времени в буквальном смысле сидят на штыках и при первых же признаках отсутствия поддержки или хотя бы нейтралитета вооружённых сил и полиции спасаются от своего любимого народа бегством.

Именно поэтому Янукович в 2014 году оказался в России, а Моралес улетел из столицы Боливии на первом же заправленном самолете. А Николас Мадуро продолжает издеваться над Венесуэлой именно потому, что является ставленником военной клики, пока что еще не отказавшей ему в поддержке.

Какую силу имел бы режим Путина, если бы за ним не стоял союз чекистов и олигархической мафии?

Поэтому поздравление Моралесу было демонстраций солидарности тех, кто может в удержании власти рассчитывать только на силу, а не на честную конкуренцию. Силу штыков, силу пропаганды, силу подачек «человеку с ружьем».

Из бегства боливийского президента в Москве или Минске могут сделать только один простой вывод: полицейское государство нужно укреплять, так как народная любовь рано или поздно проходит, а патрон и дубинка остаются.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторитарные правители нашего времени в буквальном смысле сидят на штыках и при первых же признаках отсутствия поддержки или хотя бы нейтралитета вооружённых сил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы знайшлі ва ўкраінца, які ехаў з ЕС, штык і нож "Кукры"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика