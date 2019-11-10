Чья возьмет? Полиенко тоже обжаловал решение Мингорсуда









Дмитрий Полиенко. — В апелляционном протесте говорится, что приговор в отношении меня "является незаконным и должен быть изменен в связи с несоотносимости назначенного судом наказания тяжести преступления". Мол, решение вынесли очень мягкое, прокурор вновь требует 6 лет заключения". "На днях мне стало известно, что прокуратура Минска обжаловала решение Минского городского суда в Верховный суд, — говорит— В апелляционном протесте говорится, что приговор в отношении меня "является незаконным и должен быть изменен в связи с несоотносимости назначенного судом наказания тяжести преступления". Мол, решение вынесли очень мягкое, прокурор вновь требует 6 лет заключения".





Практически в это же время обжаловал решение Минского городского суда и сам бывший политзаключенный.









"Я тоже подал апелляцию в высшую инстанцию, так как не считаю приговор законным, — отмечает Дмитрий Полиенко. — Что касается прокурорской апелляции, то смотрю на эту ситуацию достаточно оптимистично.





Юристы говорят, что для прокуратуры такое обжалование — обычное формальное дело, так как в начале же прокурор просил для меня 6 лет заключения, а суд вынес куда более мягкое решение. Полагаю, если бы хотели мне вынести суровый приговор, то это было бы сделано еще раньше".