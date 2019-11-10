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Лучший бомбардир чемпионата Молдовы перешел в солигорский "Шахтер"

11.11.2019 17:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский полузащитник Юрий Кендыш подписал контракт с солигорским "Шахтером". Срок соглашения рассчитан до конца 2022 года.

Кендыш известен белорусским болельщикам по выступлениям за минский "Партизан", жодинское "Торпедо-БелАЗ", мозырскую "Славию", "Динамо-Брест" и БАТЭ. 

В Литве полузащитник играл в "Тракае" и "Жальгирисе". До перехода в солигорскую команду Юрий защищал цвета "Шерифа", в составе которого в нынешнем сезоне стал чемпионом Молдовы и лучшим бобмардиром первенства, забив 13 мячей.
 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский полузащитник Юрий Кендыш подписал контракт с солигорским "Шахтером". Срок соглашения рассчитан до конца 2022 года.
 
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