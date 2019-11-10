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Минсельхозпрод успокаивает: проблем с гречкой из-за неурожая в России не будет

11.11.2019 17:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минсельхозпрод Беларуси не ожидает критической ситуации из-за неурожая гречки в России, сообщил сегодня на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько

"Мы планируем произвести не менее 10 тыс. т гречневой крупы и обеспечить наше население. Также есть переходящие остатки с прошлого года. С учетом того, что крупа постоянно завозится из России, Украины, не считаем, что будет какая-то критическая ситуация, - сказал Анатолий Хотько. - В России неурожай гречихи, что вызывает у населения определенное волнение, но ничего критического в этом нет".

По словам министра, в Беларуси на протяжении последних лет стабильная ситуация и по площадям сева гречихи, и по урожаю. Он отметил, что в дальнейшем возможна корректировка площадей с учетом потребностей рынка.
 
 
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Минсельхозпрод Беларуси не ожидает критической ситуации из-за неурожая гречки в России, сообщил сегодня на пресс-конференции министр сельского хозяйства и...
 
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