Минсельхозпрод успокаивает: проблем с гречкой из-за неурожая в России не будет

"Мы планируем произвести не менее 10 тыс. т гречневой крупы и обеспечить наше население. Также есть переходящие остатки с прошлого года. С учетом того, что крупа постоянно завозится из России, Украины, не считаем, что будет какая-то критическая ситуация, - сказал Анатолий Хотько. - В России неурожай гречихи, что вызывает у населения определенное волнение, но ничего критического в этом нет".





По словам министра, в Беларуси на протяжении последних лет стабильная ситуация и по площадям сева гречихи, и по урожаю. Он отметил, что в дальнейшем возможна корректировка площадей с учетом потребностей рынка.







