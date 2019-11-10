В Ганцевичах прошла встреча руководства Ганцевичского РОВД и ветеранов органов внутренних дел

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

10 ноября – особая дата для многих милиционеров и ветеранов органов внутренних дел. До 2010 года этот праздник отмечался как День советской милиции, а теперь он переименован в День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Накануне, 8 ноября, руководство Ганцевичского РОВД вместе с ветеранами отдела внутренних дел собрались на городской площади. Нынешние и бывшие милиционеры отдали дань памяти своим коллегам, возложили венки к памятнику воинам и партизанам, погибшим во время Великой Отечественной войны, а также в теплой дружеской атмосфере вспомнили годы своей службы в РОВД и обсудили насущные вопросы.













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