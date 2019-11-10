родственники Башара Асада купили почти 20 квартир в Москва-Сити. А что говорит Кремль?

Источник материала: Tut.by

Газета Financial Times (FT) сообщила, что с 2013-го по 2019 год родственники президента Сирии Башара Асада — члены семьи его дяди Мохаммада Маклуфа — приобрели в Москве недвижимость на 40 млн долларов. По меньшей мере 18 из 20 купленных квартир расположены в ЖК «Город Столиц» в Москва-Сити. Что об этом говорит Кремль, сообщает РБК .





По сведениям FT, официальными владельцами квартир являются ливанские офшорные фирмы. 13 объектов недвижимости напрямую или через компании приобрел брат сирийского лидера Хафиз Маклуф, а кредиты компаниям Маклуфов предоставлял еще один ливанский офшор — Nylam Sal Offshore.

Семья Маклуфов считается одной из самых богатых в Сирии. Двоюродный брат Асада по материнской линии Рами Маклуф владеет мобильным оператором Syriatel и долгое время был самым богатым бизнесменом в стране. В сентябре Башар Асад посадил кузена под домашний арест за отказ предоставить Сирии средства на покрытие долга перед Россией.

В Кремле не знают, есть ли у семьи президента Сирии Башара Асада элитные квартиры в Москва-Сити. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что «у нас свободный рынок» и Кремль не обязан знать о покупке квартир родственниками сирийского президента. Он также добавил, что покупка недвижимости в столице иностранными гражданами — широко распространенная практика.