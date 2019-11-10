Среди лидеров - гречка и бананы. Топ-15 продуктов, на которые в октябре больше всего выросли цены

Источник материала: Tut.by

Индекс потребительских цен в октябре в сравнение с сентябрем составил 0,5%. Такие данные на своем сайте опубликовал Национальный статистический комитет. Мы посмотрели, что подорожало больше всего.



Александра Квиткевич, TUT.BY

В сравнение с декабрем 2018 года, в октябре инфляция составила 3,9%. Если сравнить этот показатель за январь — октябрь этого года с данными за этот же период прошлого года, получится 5,8%.

Больше всего за месяц подорожали продовольственные товары. Индекс потребительских цен составил 1%. Но если сравнивать с декабрем, то все-таки больше прибавили в цене непродовольственные товары — индекс потребительских цен составил 3,5%, в то время как на продовольственные товары 3,2%.

Индекс потребительских цен на услуги в сравнение с декабрем достиг 5,8%, а за последний месяц они подорожали всего на 0,1%.

Из продуктов больше всего подорожали фрукты и овощи. Огурцы — больше чем на 75%, помидоры почти на 55%, бананы на 9% с лишним.

Инфляция — это изменение стоимости определенного набора товаров и услуг личного пользования во времени. Индекс потребительских цен — официальный показатель инфляции в Беларуси. Принципы, по которым он рассчитывается, применяют не только в Белстате, но и во всех статистических ведомствах мира.