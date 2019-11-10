Все избирательные участки Могилевской области готовы к проведению голосования

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На Могилевщине все избирательные участки по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва готовы к проведению голосования, в том числе и досрочного. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

По словам собеседников, на данный момент определено число избирателей, включенных в списки для голосования, с учетом этого получено необходимое количество бюллетеней. Все участки для голосования обеспечены средствами связи, 1111 прозрачными и полупрозрачными урнами для бюллетеней. Под охрану органами внутренних дел взято 703 участка.

В избиркоме также добавили, что в эту избирательную кампанию особое внимание уделено возможности проголосовать и исполнить свой гражданский долг людям с ограниченными физическими возможностями. Так, в регионе на участках создана безбарьерная среда. Для удобства помещения, где размещены участки для голосования, оборудованы пандусами, поручнями, установлены кнопки вызова членов участковой комиссии и др. Для колясочников, которые будут голосовать на избирательных участках, а не на дому, предусмотрены специальные места. Кроме того, организовано дежурство волонтеров для встречи инвалидов, людей пожилого возраста и иных лиц, нуждающихся в помощи.

«Самостоятельно смогут проголосовать и люди, у которых ослаблено зрение. Так, слабовидящие избиратели могут воспользоваться имеющимися в участковой комиссии увеличительными стеклами (лупами). Незрячему избирателю, желающему проголосовать самостоятельно, член участковой комиссии выдаст специальный трафарет и бюллетень, ознакомит с его содержанием и разъяснит порядок заполнения», — отметили собеседники.

По их словам, при необходимости член комиссии поможет незрячему избирателю в передвижении по помещению – пройти к столам выдачи бюллетеней, к кабине для тайного голосования, к ящику для голосования, а также к выходу. Также допускается помощь сопровождающих и других лиц.

Молодых граждан, которые придут на выборы впервые, по сложившейся традиции поздравят с этим событием члены избирательных комиссий, также им будут вручаться цветы, сувениры, специальные открытки. «Это делается для того, чтобы день по настоящему остался в памяти», — резюмировали собеседники.

На территории Могилевской области образовано 739 участков для голосования по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. 12 ноября в регионе работу начнут 703 участка для голосования. Досрочное голосование не будет осуществляться на тех участках, которые образованы в больницах, санаториях и санаторно-курортных учреждениях, а таких в Могилевской области 36. Особенность их работы заключается в том, что списки избирателей там сформируют не за 15 дней до даты выборов, а за 2 дня.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.