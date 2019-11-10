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Тихо и уютно: в Беларуси пьяных дебоширов доставляют в специзоляторы

11.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вытрезвителей официально нет с 2013 года. Их переименовали в специальные изоляторы. Но задачи у специфических учреждений остались прежние – бороться с пьянством в любое время дня и ночи, отмечает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

«Я выпил буквально несколько стаканов вина…», – говорит мужчина.

Истории постояльцев этого учреждения как под копирку написаны: гулял, выпил, проснулся в вытрезвителе. Дмитрий работает дворником. В свободное время частенько грешит спиртным. Его на улице задержали милиционеры и доставили в изолятор. В таком месте мужчина ранее не бывал.

«Все хорошо. Только не понимаю причину. Ведь оплачивать нужно будет все это», – рассуждает постоялец специализированного изолятора Дмитрий.

То, что эта услуга платная, знают далеко не все. Потому и возмущаются, когда протрезвеют. 63 белорусских рубля – это чуть больше 30 долларов за сутки. В пакет услуг входит питание и обязательный осмотр дежурного врача с последующим наблюдением.

«Человек в алкогольном опьянении имеет массу заболеваний, которые могут в любой момент обостриться. Выявляем сахарный диабет, часто бывают судорожные явления», – поясняет врач специального изолятора Николай Прохоренко.

В учреждении, которое люди по старинке называют вытрезвителем, найдется место как для «загулявших» мужчин, так и женщин. Одновременно там могут находиться 22 человека. Все происходящее в помещениях хорошо видно сотрудникам милиции, в помещениях установлены камеры видеонаблюдения.

Для агрессивных – смирительные кресла и специальные скамейки еще с советских времен – они сконструированы так, что с них не упасть. Название учреждения с 2013 года новое – специальный изолятор.

«В специзолятор доставляют граждан, которые были задержаны в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, а также совершившие административные правонарушения в семье, хищения в магазинах», – отметил начальник специализированного изолятора Андрей Синегуб.

В Минске такой специзолятор всего один. Свободных коек нет почти никогда. Принимают нарушителей и днем, и ночью. Утром многие благодарят за хорошее отношение. Только уходят пациенты зачастую недалеко – до ближайшего магазина и, увы, ненадолго.

В Беларуси за повторное административное нарушение в пьяном виде нарушителю может грозить уже не вытрезвитель, а административный арест на 15 суток.
 



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Теги: Минск
 
 
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