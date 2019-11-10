«Отправляю 50-70 открыток в месяц». Белорусы - о почтовых хобби

Источник материала: Аргументы и факты

Полина, 25 лет, дизайнер-верстальщик. Отправляет себе открытки из путешествий, пишет письма друзьям.

– Идея с открытками пришла ко мне во время первой самостоятельной поездки. Я наслаждалась прогулкой по Санкт-Петербургу и чувством свободы: могла пойти куда угодно и пробыть там весь день. Городские лабиринты трижды приводили меня к знаменитому Дому книги, где я приобрела две открытки. Тогда и подумала: я могу купить хоть сто карточек, но что мне с ними делать?



Открытка, которую Полина отправила себе из Питера.

Позже я заглянула на Главпочтамт, который находился возле моего хостела. Питерское почтовое отделение напомнило мне минское, только размером было больше. Я захотела что-нибудь отправить и выбрала открытку, которую не планировала кому-то дарить. Решила послать ее домой в Минск. Сочинять письма самой себе было непривычно, поэтому на открытке я указала только адрес.

После возвращения в Минск отпуск превратился в событие из прошлого, эмоции потускнели, детали начали забываться. Но через некоторое время из Питера «приветом» прилетела открытка, и мне показалось, будто я вернулась домой буквально вчера. Так у меня появилась небольшая туристическая традиция. Она ещё молодая: помимо Санкт-Петербурга, я отправляла себе карточки только из Праги и Гродно. А мама довольна, что я не захламляю дверцу холодильника магнитиками.

У каждого главпочтамта есть чем удивить. В Праге он расписан знаменитым художником Альфонсом Мухой. В Гродно я отправляла открытку из Музея истории гродненской почты, где экспозицию можно посетить бесплатно. Там действительно интересные экспонаты: например, я увидела советский автомат по продаже конвертов и открыток. Никогда даже не слышала о таком!

Наша почта отлично работает: открытки доходят за 1-2 недели. За последние 2 года я отправила суммарно около 40 писем и открыток своим друзьям из стран-соседок, из них потерялись только 2 письма. Я считаю, что мое хобби идеально для путешественников: открытка с маркой стоят недорого в любой стране мира и несут в себе много положительных эмоций.

Александр, 45 лет, военный музыкант. По информации сайта postcrossing.com, является самым активным посткроссером в Беларуси.

– Я увлекаюсь посткроссингом (международным обменом открыток. – Прим. «АиФ») уже 10 лет. Узнал об этом хобби из газеты «Вечерний Брест», где рассказывали про современные развлечения молодёжи. На данный момент я отправил 7 048 карточек.

Первую открытку посылал в Нидерланды. Марки клеил номиналом – литера «N» на них (соответствует тарифу на пересылку международной простой неприоритетной почтовой карточки. – Прим. «АиФ») появилась позже, когда Белпочта подхватила движение посткроссинга.

Первая открытка, которая пришла Александру.

Открытки я ждал с нетерпением. Первая пришла мне из Литвы – с изображением города Неринга. А я отправлял первую карточку в Финляндию. Рассказывал знакомым про свое увлечение и нумеровал пришедшие открытки. Коллекцию храню в сундуке, а особенные экземпляры – в коробочке, которую подарила супруга. Среди них – деревянная открытка из Тайваня и открытка-пластинка из США, которую можно прослушивать на проигрывателе.

Каждая карточка индивидуальна: одна подписана красивым почерком, на другой наклеены интересные марки, на третьей изображен дальний город. Мы изучаем открытки всей семьей, а некоторыми даже украшаем новогоднюю ёлку.

Сам люблю посылать карточки с видами нашей синеокой республики.

Обслуживание Белпочты на хорошем счету в международной системе отправлений, но меня огорчают высокие тарифы на пересылку. Одна открытка стоит 40 копеек, а марка с литерой «N» – 1 рубль 32 копейки. По желанию адресата я клею несколько разных марок. В среднем отправляю 50-70 открыток в месяц. У меня большая семья, и я установил лимит по тратам на посткроссинг – 100 рублей в месяц. Зато в День посткроссера действует скидка 10% на пересылку карточек, и тогда я отправляю по максимуму.

Катерина, 22 года, психолог и педагог-организатор. Обменивалась письмами с девушкой из Украины.

– Наша с Лерой история началась около 6-7 лет назад. Мы познакомились с ней в социальной сети «Твиттер», где обсуждали схожие музыкальные вкусы. Позже нас связали более глубокие чувства. Но я была из Витебска, а Лера – из Днепра. У нас не было возможности встретиться вживую из-за юного возраста обеих, а также политических событий, которые тогда стали происходить в Украине. Но мы понимали и поддерживали друг друга через километры.

Нам было мало электронных слов, и мы начали общаться по «Скайпу». Могли слышать и видеть друг друга, но все равно чего-то не хватало. Тогда я предложила Лере начать бумажную переписку. Спустя пару недель я получила от нее письмо. Лера написала его на украинском языке, а листы надушила духами. К письму она приложила свои рисунки, которые я развесила у рабочего стола. Я решила ответить Лере на родном языке и писала на белорусском. Мы всегда интересовались культурой и языками наших стран, и, если кто-то из нас не понимал значения слов, мы обращались друг к другу. Переписка стала исповедью на наших родных языках.



Кадр из фильма "Джейн Остин".

Все письма были особенными. Лера украшала каждый конверт, мы цитировали стихи поэтов, перечисляли песни, под которые писали письма, вкладывали в конверты подарки. Так, я получила пару серебряных серёжек-гвоздиков, копия которых была у Леры, а она – магнит с картиной Шагала, который я буквально оторвала от сердца.

Мы переписывались около года, но потом начали ссориться, перестали понимать друг друга. Обмен письмами оборвался. Сейчас мы поддерживаем хорошие отношения, а письма и подарки я до сих пор храню в родительском доме. О нашей переписке у меня остались теплые воспоминания.

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