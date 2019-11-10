«Отправляю 50-70 открыток в месяц». Белорусы - о почтовых хобби

Полина, 25 лет, дизайнер-верстальщик. Отправляет себе открытки из путешествий, пишет письма друзьям.
– Идея с открытками пришла ко мне во время первой самостоятельной поездки. Я наслаждалась прогулкой по Санкт-Петербургу и чувством свободы: могла пойти куда угодно и пробыть там весь день. Городские лабиринты трижды приводили меня к знаменитому Дому книги, где я приобрела две открытки. Тогда и подумала: я могу купить хоть сто карточек, но что мне с ними делать?
Позже я заглянула на Главпочтамт, который находился возле моего хостела. Питерское почтовое отделение напомнило мне минское, только размером было больше. Я захотела что-нибудь отправить и выбрала открытку, которую не планировала кому-то дарить. Решила послать ее домой в Минск. Сочинять письма самой себе было непривычно, поэтому на открытке я указала только адрес.
После возвращения в Минск отпуск превратился в событие из прошлого, эмоции потускнели, детали начали забываться. Но через некоторое время из Питера «приветом» прилетела открытка, и мне показалось, будто я вернулась домой буквально вчера. Так у меня появилась небольшая туристическая традиция. Она ещё молодая: помимо Санкт-Петербурга, я отправляла себе карточки только из Праги и Гродно. А мама довольна, что я не захламляю дверцу холодильника магнитиками.
У каждого главпочтамта есть чем удивить. В Праге он расписан знаменитым художником Альфонсом Мухой. В Гродно я отправляла открытку из Музея истории гродненской почты, где экспозицию можно посетить бесплатно. Там действительно интересные экспонаты: например, я увидела советский автомат по продаже конвертов и открыток. Никогда даже не слышала о таком!
Наша почта отлично работает: открытки доходят за 1-2 недели. За последние 2 года я отправила суммарно около 40 писем и открыток своим друзьям из стран-соседок, из них потерялись только 2 письма. Я считаю, что мое хобби идеально для путешественников: открытка с маркой стоят недорого в любой стране мира и несут в себе много положительных эмоций.
Александр, 45 лет, военный музыкант. По информации сайта postcrossing.com, является самым активным посткроссером в Беларуси.
– Я увлекаюсь посткроссингом (международным обменом открыток. – Прим. «АиФ») уже 10 лет. Узнал об этом хобби из газеты «Вечерний Брест», где рассказывали про современные развлечения молодёжи. На данный момент я отправил 7 048 карточек.
Первую открытку посылал в Нидерланды. Марки клеил номиналом – литера «N» на них (соответствует тарифу на пересылку международной простой неприоритетной почтовой карточки. – Прим. «АиФ») появилась позже, когда Белпочта подхватила движение посткроссинга.
Открытки я ждал с нетерпением. Первая пришла мне из Литвы – с изображением города Неринга. А я отправлял первую карточку в Финляндию. Рассказывал знакомым про свое увлечение и нумеровал пришедшие открытки. Коллекцию храню в сундуке, а особенные экземпляры – в коробочке, которую подарила супруга. Среди них – деревянная открытка из Тайваня и открытка-пластинка из США, которую можно прослушивать на проигрывателе.
Каждая карточка индивидуальна: одна подписана красивым почерком, на другой наклеены интересные марки, на третьей изображен дальний город. Мы изучаем открытки всей семьей, а некоторыми даже украшаем новогоднюю ёлку.
Сам люблю посылать карточки с видами нашей синеокой республики.
Обслуживание Белпочты на хорошем счету в международной системе отправлений, но меня огорчают высокие тарифы на пересылку. Одна открытка стоит 40 копеек, а марка с литерой «N» – 1 рубль 32 копейки. По желанию адресата я клею несколько разных марок. В среднем отправляю 50-70 открыток в месяц. У меня большая семья, и я установил лимит по тратам на посткроссинг – 100 рублей в месяц. Зато в День посткроссера действует скидка 10% на пересылку карточек, и тогда я отправляю по максимуму.
Катерина, 22 года, психолог и педагог-организатор. Обменивалась письмами с девушкой из Украины.
– Наша с Лерой история началась около 6-7 лет назад. Мы познакомились с ней в социальной сети «Твиттер», где обсуждали схожие музыкальные вкусы. Позже нас связали более глубокие чувства. Но я была из Витебска, а Лера – из Днепра. У нас не было возможности встретиться вживую из-за юного возраста обеих, а также политических событий, которые тогда стали происходить в Украине. Но мы понимали и поддерживали друг друга через километры.
Нам было мало электронных слов, и мы начали общаться по «Скайпу». Могли слышать и видеть друг друга, но все равно чего-то не хватало. Тогда я предложила Лере начать бумажную переписку. Спустя пару недель я получила от нее письмо. Лера написала его на украинском языке, а листы надушила духами. К письму она приложила свои рисунки, которые я развесила у рабочего стола. Я решила ответить Лере на родном языке и писала на белорусском. Мы всегда интересовались культурой и языками наших стран, и, если кто-то из нас не понимал значения слов, мы обращались друг к другу. Переписка стала исповедью на наших родных языках.
Все письма были особенными. Лера украшала каждый конверт, мы цитировали стихи поэтов, перечисляли песни, под которые писали письма, вкладывали в конверты подарки. Так, я получила пару серебряных серёжек-гвоздиков, копия которых была у Леры, а она – магнит с картиной Шагала, который я буквально оторвала от сердца.
Мы переписывались около года, но потом начали ссориться, перестали понимать друг друга. Обмен письмами оборвался. Сейчас мы поддерживаем хорошие отношения, а письма и подарки я до сих пор храню в родительском доме. О нашей переписке у меня остались теплые воспоминания.
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Как сообщает председатель Белорусского союза филателистов Лев КОЛОСОВ, в одном из музеев за пределами Беларуси находится письмо, отправленное по почтовому тракту Гродно-Минск-Смоленск. На письме стоит промежуточный штемпель Минской почты, сохранившийся в единственном экземпляре. В прямоугольной рамке надпись латинскими буквами гласит: «Минск год 1778 январь».
После войны почтовое хозяйство БССР возрождалось в трудных условиях. В первый восстановительный период районные почтовые конторы использовали гужевой транспорт для перевозки почты. Для этого открыли 111 конных почтовых станций. В столицу и отдельные районы республики почта доставлялась самолетами.
На сайте postcrossing.com зарегистрировано 30 698 белоруса. Беларусь занимает 8-е место среди 248 стран – участниц посткроссинга по количеству отправленных открыток. По миру разлетелось 2 268 628 белорусских карточек.