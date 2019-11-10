Могилевоблгаз проводит месячник безопасности

Источник материала: Горецкий вестник

С 11 ноября по 11 декабря 2019 года РУП «Могилевоблгаз» проводит «Месячник по пропаганде безопасных методов пользования газом в быту».

Жизнь каждого человека — это ценность. И главная цель месячника — напомнить гражданам о Правилах пользования газом в быту.

При эксплуатации газовых плит необходимо соблюдать следующие правила:

— убедиться, что все краны закрыты;

— после этого полностью открыть кран на газопроводе;

— поднести зажженную спичку к газовой горелке, затем открыть кран включаемой конфорки;

— осуществлять постоянное наблюдение за работающей плитой. При закипании содержимого посуды убавить пламя поворотом ручки крана конфорки;

— по окончании пользования горелкой стоит закрыть кран на плите, а по окончании ее эксплуатации — кран на газопроводе перед оборудованием;

— при пользовании духовым шкафом нужно периодически наблюдать за работой горелок через смотровое окно, находящееся на дверце шкафа. В случае затухания пламени следует закрыть все краны горелок и кран на входе к плите, проверить шкаф во избежание «хлопка» газа. При необходимости осуществить розжиг горелки.

Горелки газовой плиты, их колпачки, решетки, подгорелочные листы и другие части плиты необходимо периодически промывать моющими средствами.

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием (перекрыть краны, находящиеся перед ним и на нем, или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в специализированное подразделение газоснабжающей организации по телефону 104.

При этом в помещении запрещается: пользоваться открытым огнем, электрозвонками, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы. Необходимо также вывести из загазованного помещения людей и домашних животных.

Запрещается:

— допускать к эксплуатации газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием — до 14 лет, недееспособных лиц, признанных таковыми в установленном порядке, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием;

— пользоваться данным оборудованием в случае его неисправности;

— оставлять открытыми вентили баллонов (если они установлены в помещении), краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, после окончания его эксплуатации;

— оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности;

— производить самовольное подключение, отключение данного оборудования;

— сушить вещи над пламенем горелок газовой плиты;

— эксплуатировать для обогрева помещений газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи;

— использовать для сна помещения, в которых установлено данное оборудование;

— эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

— применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газоиспользующего оборудования.

Берегите свою жизнь! Запомните: газ только тогда будет вашим добрым помощником, когда каждый член семьи будет знать и соблюдать Правила пользования газом в быту.

РУП «Могилевоблгаз»