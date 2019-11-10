От Samsung Pay до платежного кольца. В Беларуси заметно выросло число бесконтактных платежей

Источник материала: Tut.by

Белорусы стали заметно чаще бесконтактно расплачиваться за товары и услуги. Это следует из данных Банковского процессингового центра. В январе-сентябре этого года центр зафиксировал рекордный рост бесконтактных платежей — в 2,7 раза больше бесконтактных платежей, чем годом ранее. Речь идет о бесконтактных карточках, сервисе Samsung Pay, а также платежных кольцах и часах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Специалисты Банковского процессингового центра отмечают: рост числа финансовых операций происходит за счет безналичных операций, их доля на сегодня составляет 88%. Для сравнения: на начало года этот показатель составлял 86%. «При этом в безналичных платежах необходимо отметить тренд увеличения количества бесконтактных платежей», — уточняют эксперты центра.

По их мнению, рост числа безналичных операций свидетельствует о том, что «держатели карт осознают удобство и простоту расчетов банковскими карточками и активнее ими пользуются». «Этому способствуют такие новые сервисы, как Samsung Pay и Garmin Pay», — уточняют в Банковском процессинговом центре.

Напомним, с 15 ноября 2017 года в Беларуси появилась официальная поддержка платежного сервиса Samsung Pay.