ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От Samsung Pay до платежного кольца. В Беларуси заметно выросло число бесконтактных платежей

11.11.2019 18:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусы стали заметно чаще бесконтактно расплачиваться за товары и услуги. Это следует из данных Банковского процессингового центра. В январе-сентябре этого года центр зафиксировал рекордный рост бесконтактных платежей — в 2,7 раза больше бесконтактных платежей, чем годом ранее. Речь идет о бесконтактных карточках, сервисе Samsung Pay, а также платежных кольцах и часах. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Специалисты Банковского процессингового центра отмечают: рост числа финансовых операций происходит за счет безналичных операций, их доля на сегодня составляет 88%. Для сравнения: на начало года этот показатель составлял 86%. «При этом в безналичных платежах необходимо отметить тренд увеличения количества бесконтактных платежей», — уточняют эксперты центра.

По их мнению, рост числа безналичных операций свидетельствует о том, что «держатели карт осознают удобство и простоту расчетов банковскими карточками и активнее ими пользуются». «Этому способствуют такие новые сервисы, как Samsung Pay и Garmin Pay», — уточняют в Банковском процессинговом центре.

Напомним, с 15 ноября 2017 года в Беларуси появилась официальная поддержка платежного сервиса Samsung Pay.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе-сентябре этого года центр зафиксировал рекордный рост бесконтактных платежей - в 2,7 раза больше бесконтактных платежей, чем годом ранее.
 
Новости дня
Новости разные
 
Все избирательные участки Могилевской области готовы к проведению голосования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика