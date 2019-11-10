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От Samsung Pay до платежного кольца. В Беларуси заметно выросло число бесконтактных платежей
Источник материала: Tut.by
Белорусы стали заметно чаще бесконтактно расплачиваться за товары и услуги. Это следует из
Специалисты Банковского процессингового центра отмечают: рост числа финансовых операций происходит за счет безналичных операций, их доля на сегодня составляет 88%. Для сравнения: на начало года этот показатель составлял 86%. «При этом в безналичных платежах необходимо отметить тренд увеличения количества бесконтактных платежей», — уточняют эксперты центра.
По их мнению, рост числа безналичных операций свидетельствует о том, что «держатели карт осознают удобство и простоту расчетов банковскими карточками и активнее ими пользуются». «Этому способствуют такие новые сервисы, как Samsung Pay и Garmin Pay», — уточняют в Банковском процессинговом центре.
Напомним, с 15 ноября 2017 года в Беларуси
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В январе-сентябре этого года центр зафиксировал рекордный рост бесконтактных платежей - в 2,7 раза больше бесконтактных платежей, чем годом ранее.
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