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Компетенции будущего и медиакультура. Подведены итоги семинара

11.11.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

В мероприятии приняли участие руководители и педагоги учреждений образования Минской, Витебской и Гомельской областей.

На семинаре выступили Ольга Николаевна Касперович-Рынкевич и Марина Леонидовна Лебедева, кандидаты филологических наук, доценты кафедры медиалогии Белорусского государственного университета, и Людмила Викторовна Камлюк-Ярошенко, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы Белорусского государственного университета.

Спикеры предоставили самую актуальную информацию о средствах массовой информации Беларуси, традиционных и новых медиа, актуальных тенденциях развития медиакультуры в условиях виртуальной коммуникации. С особым интересом слушатели обсудили насущные проблемы информационного общества и роль медиакультуры в разрезе школьного образования.

Участники инновационного проекта «Внедрение модели формирования метапредметных компетенций учащихся в процессе организации и функционирования медиацентра учреждения образования» создавали модель формирования метапредметных компетенций учащихся в процессе организации и функционирования медиацентра учреждения образования и наметили способы ее реализации в учебном процессе, рассмотрели структуру медиацентра, основные направления и стратегии организации.

Участники обозначили пути творческой проектной медиадеятельности учащихся в учреждениях образования.

Напомним, что в Минской области функционирует центр по работе с детскими, молодежными и школьными средствами массовой информации. Цель деятельности центра – оказание всесторонней помощи и поддержки учащимся, которые интересуются профессией журналиста. Семинар, состоявшийся 5 ноября, был пятым по счету мероприятием, направленным в том числе на организационно-методическое сопровождение специалистов образования, ответственных за организацию школьных СМИ.

На сайте Минского областного института развития образования создана интерактивная карта, указывающая на результаты деятельности телевизионных, печатных и интернет-средств массовой информации, функционирующих в учреждениях образования Минщины по районам.

С сентября 2019 года инновационный проект «Внедрение модели формирования метапредметных компетенций учащихся в процессе организации и функционирования медиацентра учреждения образования» стартовал. Впереди – много интересных, креативных мероприятий, направленных на инновационное развитие образования.

https://uomoik.gov.by

 
 
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Состоялся семинар «Внедрение модели формирования метапредметных компетенций учащихся в процессе организации и функционирования медиацентра учреждения...
 
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