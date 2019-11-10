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Кот стал интернет-звездой из-за огромных глаз. Они правда похожи на игрушечные

11.11.2019 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Кот стал популярным в интернете благодаря своим огромным глазам – они похожи на игрушечные.  

Как сообщает The Metro, уникальная внешность питомца по кличке Картошка удивляет людей.  

Кот стал интернет-звездой из-за огромных глаз. Они правда похожи на игрушечные
Фото: instagram.com/therealcatato

Сейчас Картошке пять лет и он будто замер в постоянном недоумении. Хозяин кота начал вести Instagram-аккаунт питомца, который становится популярным. У него более 30 тысяч подписчиков.  

Кот стал интернет-звездой из-за огромных глаз. Они правда похожи на игрушечные
Фото: instagram.com/therealcatato

Кот стал интернет-звездой из-за огромных глаз. Они правда похожи на игрушечные
Фото: instagram.com/therealcatato

Однако у владельца нет объяснения, почему Картошка выглядит именно так. «Я не знаю, есть ли у него генетическая особенность, но, несомненно, у кота запоминающийся образ».  

Кот стал интернет-звездой из-за огромных глаз. Они правда похожи на игрушечные
Фото: instagram.com/therealcatato

Кот стал интернет-звездой из-за огромных глаз. Они правда похожи на игрушечные
Фото: instagram.com/therealcatato

Кот съел осу и стал интернет-звездой – фото до и после (смотрите здесь).  

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Кот стал популярным в интернете благодаря своим огромным глазам – они похожи на игрушечные.   Как сообщает The Metro, уникальная внешность питомца по кличке Картошка...
 
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