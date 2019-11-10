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Кот стал интернет-звездой из-за огромных глаз. Они правда похожи на игрушечные
Источник материала: СТВ
Кот стал популярным в интернете благодаря своим огромным глазам – они похожи на игрушечные.
Как
Сейчас Картошке пять лет и он будто замер в постоянном недоумении. Хозяин кота начал вести Instagram-аккаунт питомца, который становится популярным. У него более 30 тысяч подписчиков.
Однако у владельца нет объяснения, почему Картошка выглядит именно так. «Я не знаю, есть ли у него генетическая особенность, но, несомненно, у кота запоминающийся образ».
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Кот стал популярным в интернете благодаря своим огромным глазам – они похожи на игрушечные. Как сообщает The Metro, уникальная внешность питомца по кличке Картошка...
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