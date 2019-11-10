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Новости экономики за 11.11.2019

11.11.2019 19:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С отличным настроением возвращаются домой участники национальной экспозиции Беларуси на второй Китайской международной выставке импорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 11.11.2019

Только за время работы форума подписано 77 контрактов на общую сумму 173 миллиона долларов. Заключены соглашения на поставку продуктов питания и напитков, нефтехимической и целлюлозно-бумажной продукции, достигнуты договорённости о сотрудничестве в сфере логистики, научных разработок и размещении новых резидентов в индустриальном парке «Великий камень».

В Беларуси готовы увеличить плату за сбор пластика

Стоит отметить, что белорусская экспозиция стала одной из крупнейших. В 7 тематических павильонах на площади почти 800 квадратных метров свои возможности презентовали 100 отечественных предприятий и организаций. Всего же форум собрал более 3500 компаний из 155 стран мира.

В БЕЛАРУСИ РАЗВЕДАНО 15 % ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ПРЕСНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

На сегодня в Беларуси выявлено 654 месторождения пресных и минеральных вод. Это порядка 15 % всех потенциальных запасов. Большинство разведанных и учтённых источников подготовлено к разработке.

В эксплуатации сейчас находятся 262 месторождения пресных подземных вод и 136 – минеральных. Пресные наиболее интенсивно используются в Гомельской, Могилёвской и Минской областях, минеральные – в Минской и Витебской. При этом наибольшим разнообразием подземных источников могут похвастаться Брестская и Гомельская области.

ЧИСЛО БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ РАСТЁТ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ

Новости экономики за 11.11.2019

Белорусы осознают простоту и удобство расчётов банковскими картами, и всё активнее ими пользуются. Об этом говорит статистика.

Количество только бесконтактных платежей в 2019 году выросло почти в три раза. Всего же доля безналичных операций на сегодня составляет 88 %. Ежемесячно обрабатывается более 130 миллионов транзакций.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. С отличным настроением возвращаются домой участники национальной экспозиции Беларуси на второй Китайской международной выставке импорта,...
 
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