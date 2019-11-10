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В Беларуси готовы увеличить плату за сбор пластика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство предлагает увеличить плату для предприятий за организацию сбора полимерной упаковки и пластиковой посуды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.
Разработчики документа рассчитывают, что такое увеличение приведёт к поэтапному снижению использования полиэтиленовой упаковки и будет стимулировать производителей и поставщиков на использование для этих целей экологически безопасных стекла и бумаги, а также многоразовой посуды в общепите. При этом дополнительные средства предполагается направлять на совершенствование системы сбора, обезвреживания и использование отходов.
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Новости Беларуси. Правительство предлагает увеличить плату для предприятий за организацию сбора полимерной упаковки и пластиковой посуды, сообщили в программе...
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