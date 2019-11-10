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Девушка за год смогла похудеть на 60 кг, но потеряла всех своих друзей

11.11.2019 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка за год похудела в два раза – со 120 до 63 килограмм – и потеряла своих лучших друзей.  

По информации Daily Mail, Николь из Коннектикута с детства весила больше нормы. Но в начале 2017 года девушка решила изменить свою жизнь и похудеть.  

Девушка за год смогла похудеть на 60 кг, но потеряла всех своих друзей

Летом этого же года Николь перенесла гастрэктомию, при которой ей удалили часть желудка. Спустя две недели после операции девушка начала тренироваться и изменила свои старые привычки в еде.  

За год Николь удалось сбросить 57 килограммов.  

«Я боролась со своим весом с детства и, наконец, избавилась от него. Во время моей первой беременности я набрала много кило и не смогла их потерять. Я попробовала разные диеты, но вес не менялся. Однако я также неправильно выбирала еду и не была последовательной. Я ела гамбургеры и пиццы, готовила нездоровую пищу с высоким содержанием углеводов».  

Девушка за год смогла похудеть на 60 кг, но потеряла всех своих друзей

Кроме того у девушки начались проблемы со здоровьем – высокое давление, проблемы со сном, риск диабета.  

«Один из самых страшных моментов для меня был, когда я просыпалась в панике, задыхаясь, потому что я переставала дышать во сне».  

Во время похудения и после него Николь поддерживал ее муж – Чарли, но отношения с близкими друзьями испортились.  

Девушка за год смогла похудеть на 60 кг, но потеряла всех своих друзей
С мужем

«Я получила грубые комментарии после успешного похудения от некоторых из моих близких людей. Я говорю о друзьях, с которыми общалась всю жизнь. Они вообще не поддерживали меня. Они критиковали, не понимая, что их шутки обидны. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что они просто завидуют. Я понял, что мне не нужно, чтобы в моей жизни были такие люди».  

Николь призналась, что испытывает гордость за свои достижения, они помогли ей реализовать свои карьерные цели – она стала личным тренером.  

Девушка за год смогла похудеть на 60 кг, но потеряла всех своих друзей

«Я так горжусь, что похудела, а также своими внутренними преобразованиями. Я стала более позитивной. Если вы хотите похудеть, то мой совет будет начать с сегодня. Не ждите понедельника. Делайте это только ради себя».  

Девушка похудела почти на 40 килограмм ради свадьбы сестры – здесь подробнее.  

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Девушка за год похудела в два раза – со 120 до 63 килограмм – и потеряла своих лучших друзей.   По информации Daily Mail, Николь из Коннектикута с детства весила больше...
 
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