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Горел цех завода по производству антифриза в Минске. Пожарные приехали через 3 минуты

11.11.2019 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожар в цеху. На Бабушкина горел производственный корпус по изготовлению антифриза и тормозных жидкостей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горел цех завода по производству антифриза в Минске. Пожарные приехали через 3 минуты

На место происшествия пожарные прибыли уже через 3 минуты и ликвидировали возгорание. Находившийся в здании единственный работник самостоятельно эвакуировался ещё до прибытия спасателей и не пострадал.

Горел цех завода по производству антифриза в Минске. Пожарные приехали через 3 минуты

По предварительной версии были нарушены правила эксплуатации отопительных устройств.

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Новости Беларуси. Пожар в цеху. На Бабушкина горел производственный корпус по изготовлению антифриза и тормозных жидкостей, сообщили в программе «Столичные...
 
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