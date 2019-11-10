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Горел цех завода по производству антифриза в Минске. Пожарные приехали через 3 минуты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар в цеху. На Бабушкина горел производственный корпус по изготовлению антифриза и тормозных жидкостей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На место происшествия пожарные прибыли уже через 3 минуты и ликвидировали возгорание. Находившийся в здании единственный работник самостоятельно эвакуировался ещё до прибытия спасателей и не пострадал.
По предварительной версии были нарушены правила эксплуатации отопительных устройств.
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Новости Беларуси. Пожар в цеху. На Бабушкина горел производственный корпус по изготовлению антифриза и тормозных жидкостей, сообщили в программе «Столичные...
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