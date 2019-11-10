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Ещё больше чистой воды. В Марьиной Горке пробурят новые артезианские скважины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чистота и высокое качество питьевой воды. В Марьиной Горке планируют пробурить новые артезианские скважины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новые скважины смогут закрыть и еще один вопрос. В микрорайоне строится большой спортивный комплекс с 25-метровым бассейном и «лягушатник» для детей. Вода сюда также будет подаваться из новых источников.
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Новости Беларуси. Чистота и высокое качество питьевой воды. В Марьиной Горке планируют пробурить новые артезианские скважины, сообщили в программе «Минщина» на...
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