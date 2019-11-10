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Самое большое в Европе. В Несвижском районе обнаружили поселение сусликов

11.11.2019 18:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Колония сусликов в Несвижском районе может быть признана самой крупной в Европе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Самое большое в Европе. В Несвижском районе обнаружили поселение сусликов

Их территория поселения более 100 гектаров около деревни Юшевичы. Здесь специалисты насчитали около 600 особей. Напомним, суслик занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения.

Самое большое в Европе. В Несвижском районе обнаружили поселение сусликов


Григорий Янута, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам:
Отношение к суслику у нас в стране изменялось. Если брать 70-е – считалось, что приносил большой ущерб сельскому хозяйству. Однако с конца 80-х их численность уменьшилась. В настоящее время вид находится под охраной. Основные факторы угрозы – хищники и изменение биоценоза, в частности, недовыпас скота либо разрушение мест обитания

Самое большое в Европе. В Несвижском районе обнаружили поселение сусликов


Кстати, суслик на территорию нашей страны попал в 18 веке. Тогда этих зверьков подарили Радзивиллам. Сейчас в Национальном музее-заповеднике в Несвиже разрабатывают тематические экологические маршруты.

Люди в материале: Григорий Янута
 
 
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Новости Беларуси. Колония сусликов в Несвижском районе может быть признана самой крупной в Европе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  Их территория...
 
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