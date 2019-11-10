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Самое большое в Европе. В Несвижском районе обнаружили поселение сусликов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Колония сусликов в Несвижском районе может быть признана самой крупной в Европе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Их территория поселения – более 100 гектаров около деревни Юшевичы. Здесь специалисты насчитали около 600 особей. Напомним, суслик занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения.
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Новости Беларуси. Колония сусликов в Несвижском районе может быть признана самой крупной в Европе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их территория...
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