«Всё не так и плохо, как люди думают». Вудкрофт рассказал о серии «Динамо» из 11 поражений

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о причинах расставания с Дрю Шором, похвалил Олега Евенко и заявил, что главная проблема команды — отсутствие психологии победителей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Гражданство Беларуси — огромная честь. И огромная привилегия»

— Дрю Шор — лучший бомбардир команды. Расставание с ним стало большой неожиданностью.

— Результатов у «Динамо» нет. Значит, нужно что-то менять. Ничего не имеем против Дрю. Иногда он показывал хороший хоккей, но результаты клуба нас не устраивают.

Думаю, решение клуба — это громкий сигнал для лидеров команды.

— Почему контракт с Дрю Шором был разорван, а Шейна Принса пока только отправили на драфт отказов?

— Как вы знаете, Шейна подписывали с условием получения белорусского гражданства. Он сразу же добавил нам энергии и впечатлил рядом отличных игр, но в течение последнего месяца уровень его выступлений постепенно падал.

Выставление на драфт отказов — ясный сигнал для Шейна и всех остальных игроков, что мы не отступим ни на шаг в стремлении выстраивать победную культуру. И он должен быть игроком, который подпитывает нашу систему результативными действиями.

Если страна решает предоставить тебе свое гражданство, то на твоих плечах лежит огромная ответственность. Это огромная честь! И огромная привилегия! И все это подразумевает высокие ожидания в плане уровня игры и лидерских качествах. Мы ждем не просто большего, а значительно большего от Шейна Принса. Мы верим, что он услышит этот звонок от нас и сможет изменить положение дел.

— Но драфт отказов — огромный риск. У многих клубов сейчас проблемы с результативными форвардами. Принса вполне могли забрать.

— Конечно, это риск. Но еще больший риск — оставить всё как есть. Всё очень серьезно: от нас ждут большего болельщики, а мы ждем большего от игроков.



Шейн Принс. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что дальше ждет Принса? Он поедет в фарм-клуб?

— Нет, он вернется в основу. Когда Шейн мотивирован, то это хороший игрок — быстрый и смелый. Но мы хотим видеть стабильность в его выступлениях. Нельзя классно отыграть один матч, а в двух следующих отдыхать. Нужно отрабатывать каждую смену в матче. Каждую! Вот чего мы ждем. И Шейн показал в начале минского этапа карьеры, что он способен на это.

Сказанное выше касается всех игроков «Динамо». Даже игроки первого звена, лучший бомбардир и основной вратарь — неприкасаемых нет.

— Вы уже знаете, кто заменит Дрю Шора?

— Сейчас как раз над этим работаем.

— Это будет кто-то из действующих игроков «Динамо» или команда подпишет новичка?

— Я считаю, что у нас есть хоккеисты, способные стать центром первого звена, но мы рассматриваем и варианты на стороне.

«За два последних года хоккеисты „Динамо“ слишком привыкли к поражениям»

— Каких еще изменений стоит ожидать?

— Главные изменения должны произойти в сознании игроков. Мы обязаны привить им психологию победителей. За два последних года хоккеисты «Динамо» слишком привыкли к поражениям. Пора это менять!

Особенная ответственность лежит на плечах игроков, которым предоставляется больше всего возможностей, чтобы повлиять на итог матча. Когда тебе дают много игрового времени, ты должен давать результат. Когда тебе много платят, ты должен каждый день показывать, за что.

Мое мнение таково: иностранные игроки должны быть примером на льду, мастерами своего дела, хорошими людьми и настоящими лидерами. Вот, что нужно нашей команде.

— Юнас Энрот спас несколько матчей, но в целом его статистика не оправдывает ожидания. Подписание Дэнни Тэйлора — это сигнал для шведа?

— Конечно, это месседж для него! Юнас знает, что он может играть на более высоком уровне, и мы ожидаем от него это каждый матч. Если мы намерены попасть в плей-офф, то голкиперы должны сыграть ключевую роль в этом. Выступления на среднем уровне нас не устраивают.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Юнас должен не только улучшить свою игру, но и требовать больше от своих партнеров. Заставлять их лучше помогать ему у ворот, постоянно общаться с защитниками. Пока я этого не вижу.

«У нас далеко не самая мастеровитая команда в лиге. Это факт»

— После поражений вы часто говорите, что сегодня игроки не были готовы платить нужную цену за победу. Почему это происходит? Они недостаточно профессиональны или их класс не соответствует лиге?

— Класс игроков? Послушай, я знаю два необходимых критерия, чтобы обыграть более сильную команду.

Во-первых, ты должен быть готовым к игре и выкладываться на все сто процентов. Насколько я знаю, это качество характерно для белорусов. Для этого не надо никакого таланта. Только внутренняя сила и настойчивость в выполнении своей работы. И это мое обязательное требование. Без всяких условий, без каких-то оправданий! Каждый матч ты должен пахать на льду!

Во-вторых, победная культура. Если мы выходим с настроем на выигрыш, и каждый готов биться за своего партнера, то у нас есть шанс на победу даже против самого сильного соперника.

Для этого нужен талант? Нет! Мастерство, класс? Нет!

Когда я говорю, об отсутствии профессионализма, о нежелании платить цену, об отсутствии желания побеждать, то я имею в виду именно эти два качества. У нас далеко не самая мастеровитая команда в лиге. Это факт. У нас много совсем молодых и неопытных игроков. И если мы будем проявлять характер в течение 60 минут, демонстрировать безусловную нацеленность на победу, будем готовыми сбросить перчатки ради своего партнера по команде, то мы начнем побеждать. И если к этому добавим строжайшее выполнение игрового плана, то победу придут. Мы выигрывали, когда игроки демонстрировали все эти качества.

Нам нужно снова наладить механизм. Но это непростой ремонт. Это может занять много времени, потому что речь идет о ментальности человека. Сейчас у нас половина команды еще никогда не играла на таком уровне, а вторая просто привыкла проигрывать. У них больше знаний о поражениях, нежели о победах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Каждый день мы работаем, чтобы это изменить. И для этого важно, чтобы игроки были честны перед собой. Мы им постоянно говорим: «Посмотрите в зеркало! Почему мы там, где мы сейчас? Какие у вас есть оправдания? Кто виноват? Может, водитель автобуса? Или пресс-атташе? Или журналисты? Или тренер? Или гендиректор? Кто выходит на лед? Кто решил не следовать плану на игру? Кто вообще решил не играть в хоккей в Уфе? Это результат вашей работы!»

Наша команда должна настолько ненавидеть поражения, что когда лидеры видят, что кто-то выпал из структуры игры или не выполняет свои обязанности, они должны сказать: «Если еще раз так сделаешь, то я тебе втащу! Потому что я не хочу проигрывать из-за твоих ошибок»!

И мы делаем все возможное, чтобы каждый игрок был в душе победителем, потому что лично я ненавижу проигрывать!

«Мы недостойны были выходить на один лед с „Салаватом“ в тот вечер»

— Даже в последние недели у команды были хорошие матчи, но после 11 поражений подряд игроки не теряют уверенность в правильности пути?

— Давайте внимательнее посмотрим на нашу серию поражений.

«Ак Барс». Играли лучше соперника, но уступили. Не было основного вратаря.

«Динамо-Рига» в гостях. Играли лучше, но проиграли, почему-то начав играть только после третьей пропущенной шайбы. Стоял молодой Толопило? А игроки об этом не знали? Мы тысячу раз говорили, что нужно помочь ему, больше блокировать, помогать на пятачке. Это не оправдание!

«Йокерит». Играли лучше, но уступили, провалив отрезок в третьем периоде. Снова не было основного вратаря.

«Витязь». Играли лучше, должны были побеждать. Опять без основного вратаря.

«Торпедо». Тут мы вообще не играли в хоккей.

«Барыс». Играли лучше, могли побеждать.

«Динамо-Рига» дома. Играли намного лучше.

«Салават Юлаев» дома. Вели 2:0, но после травмы Граньяни пропустили три шайбы.

«Трактор». Перебросали соперника и должны были побеждать.

«Металлург». Были лучшей командой, но судьи решили иначе.

«Салават Юлаев» в гостях. В этот вечер мы даже не достойны были выходить с ними на одну площадку.

Как видите, только в двух матчах из 11 мы были точно хуже соперника. И, поверьте, игроки заплатили за эту серьезную цену. Я верю, что они больше никогда не захотят выходить на игру неподготовленными.

Если посмотреть на картину целиком, то все не так и плохо, как люди думают. Болельщики, которые продолжают нас поддерживать на «Минск-Арене», прекрасно понимают, что очень часто нам не хватает совсем чуть-чуть.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Надеюсь, Пулккинен вернется и это сыграет роль. Шейн Принс поймет, какую игру он должен показывать, имея белорусский паспорт, и это также скажется. Граньяни — один из лучших защитников в КХЛ. Когда он вернется, разве это нам не поможет? И сейчас мы целую неделю пашем, чтобы прибавить во всех компонентах игры и каждый игрок индивидуально стал лучше.

«Когда я узнаю, что люди про пишут про Евенко, то понимаю, что они ни черта о нем не знают»

— Вы часто говорите, что всегда поддерживаете игроков, готовых начать драться за команду, но вам не кажется, что местами Олег Евенко излишне агрессивен?

— Нет, мне так не кажется.

— Недавно он получил трехматчевую дисквалификацию.

— Слушай, Олег — игрок с сильным внутренним стержнем. Очень мощная личность. И это хоккеист, которому не наплевать. Что касается матча с Уфой, то он единственный из команды показал свою решительность в том моменте. Хотя должен был каждый.

Это в итоге дорого ему обошлось? Я не вижу в этом никакой проблемы. Абсолютно! Понимаешь, ему просто не наплевать. У тебя не возникло вопроса, а почему остальные не дерутся в такой ситуации?

— Они не могут?

— Не совсем.

— Не хотят?

— Именно. И здесь мы снова возвращаемся к теме психологии победителя. Это вопрос самоотдачи. Вопрос готовности каждый матч доказывать, что у тебя есть яйца. Если каждый матч мы видим, что один и тот же игрок готов биться за команду, о чем это говорит? Это значит, что ему не наплевать.

Его выводит из себя, что в первом периоде мы проигрываем 0:4, а никого это не волнует. Никто даже не расстраивается.

Еще раз: этому парню не все равно. И нам надо намного больше таких ребят. Когда я узнаю, что люди про пишут про Евенко, то понимаю, что они ни черта о нем не знают!

Олег не самый одаренный талантом хоккеист в мире. Но он пашет и он делает все возможное для команды в каждом матче!



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Допускаете, что однажды Олег станет капитаном «Динамо»?

— У него есть всё для этого.

— Райан Спунер — один из самых звездных новичков команды за несколько лет. Что скажете о его первых играх за «Динамо»?

— Иногда мы видим вспышки его элитного катания, элитного понимания игры и элитных диспетчерских качеств. Но, увы, пока не так часто, как многим этого хотелось бы.

Ему понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к КХЛ, но, думаю, справедливо будет сказать, что медовый месяц закончился. Я говорил ему: «Райан, слушай, мы ждем большего. Много большего. Мы пригласили тебя, потому что знаем, что ты способен давать результат. Все в „Динамо“ готовы помочь тебе показать свой истинный уровень».

— В чем главная разница между нынешним минским «Динамо» и сезоном-16/17, когда вы работали с командой в первый раз?

— Я вижу много общего. Но основное различие в том, что три года назад лидеры команды намного ярче проявляли в раздевалке. Они не позволяли происходить тем вещам. которые мы сейчас видим, знали, что такое психология победителя и страстно боролись за ее сохранение в раздевалке.

Именно это и нужно нам сейчас. Игроки должны бояться потерпеть поражение. Это должно их огорчать. И такой настрой должны задавать лидеры команды.