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Минский экскурсовод пошутил над убийством студентки в Петербурге — на него пожаловались феминистки
Источник материала: KYKY>
Минский экскурсовод, сотрудник Национального художественного музея Беларуси, решил отшутиться над убийством студентки в Петербурге. Он опубликовал фотоколлаж с Офелией, которую закатывают в бетон, связав это с трагедией, массово обсуждаемой российскими СМИ. На это
Жалобу на Монича в музей направила Кристина Вязовская. Пост экскурсовода она разметила на своей странице, добавив подпись: «Да что за ад в головах мужиков?! Этот человек водит детей и подростков в музеи, читает лекции. Смешные, наверное, лекции, бл*, читает озорник Никита Монич. У нас что, мода пошла среди работников искусства на убийства женщин?» Многие люди, которые
«Доброе утро. Этот фотоколлаж действительно показался мне смешным. Во многом в контексте чудовищной истории, произошедшей в Питере. Судя по публикациям, которые вижу в ленте, Соколов (убийца) является редкостным ублюдком и психически нездоровым человеком. Надеюсь, что он не сможет избежать наказания благодаря своим связям или общему попустительству российского правосудия. Юмор черный, мне жаль, что он задел вас и показался недопустимым. Искренне прошу прощения».
Добавим: 9 ноября 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали женские руки. Как
При обыске в квартире у Соколова обнаружили ножовки, ножи, топор, обрез малокалиберной винтовки, из которого могла быть убита Ещенко, и почти 50 патронов. За два дня из Мойки извлекли пакеты с ногами убитой. Некоторые медиа
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Минский экскурсовод, сотрудник Национального художественного музея Беларуси, решил отшутиться над убийством студентки в Петербурге. Он опубликовал фотоколлаж с...
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