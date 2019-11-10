Обращение к избирателям

Источник материала: Кричевская жизнь





Уважаемые избиратели! Я, Валерий Коронкевич, обращаюсь к вам со своей избирательной программой. Многие думают, что парламент — это тот институт государства, где пекут горячие пирожки и по пожеланию избирателей раздают им их с желаемой начинкой. Это совсем не так. Туда выбираются люди, прошедшие нелегкий производственный путь, хорошо знающие механизм управления и субординацию решения поставленных вопросов и задач. Проще говоря – знающие, куда стучаться и что говорить, о чем просить и требовать.

А для этого надо знать и людей, которые хотят решения их вопросов.

Надо много опыта общения с ними в различных ситуациях и на различных мероприятиях. Знания их жизни, их вопросов, семейного уклада.

Не каждый кандидат может сказать о таком опыте и психологическом подходе и возможности помочь людям. Обо всем этом вы можете почитать на сайтах газеты «Свободные новости плюс», 6TV.BY. Где уже на протяжении более 9 лет (в газете) и 3 лет (на сайте) пишу обо всем том, о чем говорил выше.

Все сложности нашего региона мне доподлинно известны. По программе экономического подъема наших районов опоздали ровно на 20 лет.

Они обезлюдели, много населения уехало, побросав или продав за бесценно свое жилье. Многие поменяли профессии, приспособившись к обстановке, ушли в тень. Большое количество молодых людей нашли работу за границей. Что они, как не способствуют развитию наших районов.

Что-то надо решать и с контрактной системой. По моему твердому убеждению – это возвращение крепостного права. Если ты высказываешь свои законные требования – ты уволен. Бездействие институтов защиты: профсоюзы, трудовые собрания, советы и т.д. Все это не работает в защиту законных прав и свобод.

У партии БНФ есть соответствующие документы, которые помогли бы во многом решить эти самые главные проблемы в нашем обществе.

А самой острой проблемой для меня, как для специалиста, – это проблема сельского хозяйства. Та отрасль, которая исторически кормила, кормит и должна кормить наш народ экологически чистой продукцией.

Не глобализация производства, а рассредоточение его и многоукладность. Только свободный человек на равных правах может конкурировать с бывшими колхозами. Все эти перетрубации последнего времени ни к чему хорошему не привели. Сегодня зарплата моих оппонентов в 10? раз превышает зарплату доярки и механизатора. А так при советской власти не было. Доярки получали 400-500 рублей, механизатор – 300-1000 р. А председатель райисполкома и секретарь райкома – 250 рублей.

Все были довольны и счастливы, и заметьте, так не «хапали», как современные белорусские нувориши. О пенсионном обеспечении в будущем говорить не приходится для этих категорий граждан, можно и дальше продолжить этот список проблем. Они были, есть и будут в нашем обществе, но их надо решать сегодня и здесь, не откладывая на потом.

Особо хочу остановиться на воспитании молодежи. Мы уже потеряли целое поколение (25 лет) и продолжаем развивать эту печальную тенденцию. Мне часто приходится ее отслеживать. Не из праздного любопытства, а для того, чтобы владеть ситуацией. Бываю на дискотеках, провожу время с ними в неформальной обстановке.

Я в тренде (на их сленге), как они живут, о чем думают, сравниваю со своей молодостью! Многое делается в стране, но надо в корне менять подход и тактику в решении этих вопросов.

Прошу вас всех прийти 17 ноября и проголосовать за того кандидата, который не раздает обещания, а решает конкретные вопросы.

Валерий Коронкевич.