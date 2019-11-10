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В Бресте изменен режим работы светофора на перекрёстке ул. Луцкая-Волгоградская
11.11.2019 19:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В целях исключения конфликта «транспорт-пешеход» с 11 ноября изменен режим работы светофорного объекта на пересечении улиц Волгоградская - Луцкая.
В настоящее время светофорный объект переведен на трехфазный режим работы, где выделена отдельная фаза для пешеходов.
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В целях исключения конфликта «транспорт-пешеход» с 11 ноября изменен режим работы светофорного объекта на пересечении улиц Волгоградская - Луцкая. В настоящее...
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