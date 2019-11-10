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В Волковысской колонии случился пожар: трое заключенных госпитализированы
Источник материала: Партизан
На территории исправительной колонии №11 в Волковыске 11 ноября случился пожар, который был ликвидирован работникам Министерства по чрезвычайным ситуациям, пишет
На месте происшествия. Фото — mchs.gov.by
Еще до прибытия МЧС из опасной зоны были спасены двое мужчин.
«Первый получил ожоги лица и рук, второй – отравление продуктами горения. Работниками МЧС на полу под столом был обнаружен и вынесен на свежий воздух третий мужчина. Спасенные (отбывают наказание в ИК) доставлены в районную больницу», – отмечается в пресс-релизе МЧС.
По предварительным выводам, причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Сообщение о происшествии спасатели получили в 9:09.
«Огнем повреждены деревянные каркасы для мягких кресел, закопчены стены и потолок. Спасателями не допущен выход пламени на кровлю, рядом находящиеся строения также были защищены и не повреждены», – отмечают спасатели.
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На территории исправительной колонии №11 в Волковыске 11 ноября случился пожар, который был ликвидирован работникам Министерства по чрезвычайным ситуациям,...
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