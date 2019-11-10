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ГАИ выясняет обстоятельства ДТП в столице

11.11.2019 18:05 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Субботним вечером на улице Лобанка Volkswagen Polo сбил 2 человек. По словам очевидцев инцидента, они переходили улицу на зеленый свет. А вот почему водитель вовремя не заметил и сбил людей, сейчас устанавливают специалисты. Как нам рассказали свидетели ДТП, водитель сам вызвал скорую и оказал первую помощь потерпевшим. Предварительно у них травмы головы и ушибы. Медики отвезли их в больницу.
 
 
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Субботним вечером на улице Лобанка Volkswagen Polo сбил 2 человек. По словам очевидцев инцидента, они переходили улицу на зеленый свет. А вот почему водитель вовремя не...
 
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