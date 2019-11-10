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В Орше 52-летний водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Орше водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся.
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Пострадавший 16-летний парень был доставлен в больницу, а водитель скрылся с места происшествия.
Были изучены записи камер видеонаблюдения, установлена марка автомобиля и личность водителя.
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Новости Беларуси. В Орше водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся. По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось...
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