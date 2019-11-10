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В Орше 52-летний водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся

11.11.2019 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Орше водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся.  

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером 10 ноября. 52-летний водитель легковушки сбил подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.  

В Орше 52-летний водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся
Фото: vk.com/vitebsk__jai

Пострадавший 16-летний парень был доставлен в больницу, а водитель скрылся с места происшествия.

Были изучены записи камер видеонаблюдения, установлена марка автомобиля и личность водителя.   

В начале ноября в Оршанском районе автомобиль BMW сбил на трассе лося – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В Орше водитель легкового автомобиля сбил подростка и скрылся.   По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось...
 
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