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Турция депортирует исламских боевиков в Европу и США
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Турция возвращает боевиков ИГИЛ обратно в Европу и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анкара отметила, что не является «гостиницей» для иностранных террористов. Сейчас под стражей в Турции находится более тысячи исламских боевиков. Ещё несколько сотен силовики задержали в октябре во время военной операции на северо-востоке Сирии.
Арестованных депортируют в страны, гражданами которых они являются. Однако до конца не ясно, как Анкара сможет выслать тех, кто утратил гражданство. Только одна Великобритания лишила его более 100 человек за борьбу на стороне террористов.
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Новости Турции. Турция возвращает боевиков ИГИЛ обратно в Европу и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анкара отметила, что не является...
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