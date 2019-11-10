Турция депортирует исламских боевиков в Европу и США

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Турция возвращает боевиков ИГИЛ обратно в Европу и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Анкара отметила, что не является «гостиницей» для иностранных террористов. Сейчас под стражей в Турции находится более тысячи исламских боевиков. Ещё несколько сотен силовики задержали в октябре во время военной операции на северо-востоке Сирии.





Арестованных депортируют в страны, гражданами которых они являются. Однако до конца не ясно, как Анкара сможет выслать тех, кто утратил гражданство. Только одна Великобритания лишила его более 100 человек за борьбу на стороне террористов.