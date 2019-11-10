Каким в Беларуси будет курс доллара после выборов? Прогноз экспертов

Источник материала: Tut.by

На вопрос — каким будет курс доллара в будущем году — центральные банки Беларуси и России не хотят давать ответа, чтобы не формировать девальвационных ожиданий. Тем не менее, эта тема для многих актуальна, поскольку степень валютизации на денежном рынке остается высокой.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Большинство банковских депозитов и корпоративных кредитов номинировано в иностранной валюте. Доллар из сознания белорусов не исчезает. В ходе последнего опроса Нацбанка, проведенного в августе, почти две трети респондентов заявили , что предпочитают хранить сбережения в инвалюте.

Так что не удивительно, что ближе к концу года один из самых популярных вопросов, который ежегодно задают властям, звучит традиционно — каким будет курс доллара в будущем году?

Минфину приходится курс прогнозировать и закладывать в бюджет, поэтому в главном финансовом документе всегда можно найти какую-то оценку.

Например, в бюджет на будущий год министерство заложило среднегодовой (!) курс 2 рубля 24 копейки за доллар. К слову, официальный курс доллара все последние дни составлял 2 рубля и 4 копейки.

Учитывая это, оценка Минфина породила много вопросов, причем не только у журналистов, но и у депутатов. Они ставили этот вопрос сначала на расширенном заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам, а потом и во время нулевого чтения проекта бюджета на 2020 год.

Точку в ответе на заданный вопрос поставил министр финансов Максим Ермолович, который заявил, что среднегодовой курс доллара, заложенный в проект бюджета на будущий год, отражает стрессовый сценарий.

«Бюджет имеет отрицательную валютную позицию. Наши доходы в иностранной валюте существенно меньше наших обязательств в иностранной валюте. Поэтому любая ошибка с оценкой валютного курса приводит к существенным разрывам в части финансирования расходов», — сказал Ермолович.

По этой причине, пояснил он, Минфин, прогнозируя валютный курс, закладывает «наиболее стрессовый сценарий».

«Мы определяем курс совместно с Национальным банком как максимально возможный с учетом всех негативных факторов, которые могут сложиться в 2020 году. Поэтому хотелось бы всех успокоить. Курс, который заложен в проект бюджета, — не отражает плановую девальвация. Это стрессовый сценарий, чтобы снизить риски для бюджета», — подчеркнул Ермолович.

Об этом же говорил и глава Нацбанка Павел Каллаур, отвечая на вопросы БелаПАН во время пресс-брифинга на прошлой неделе.

При этом он подчеркнул, что со своей стороны «Национальный банк не прогнозирует валютный курс». В то же время Каллаур дал понять, что оснований для серьезного ослабления курса белорусского рубля к доллару нет.

Напомним, в конце прошлого года Нацбанк заявлял, что ввиду напряженной геополитической обстановки велик риск «импорта инфляционно-девальвационных ожиданий» из России в Беларусь в 2019 году.

«Ситуация изменилась, и внешние риски сегодня минимальны. Мы не видим угроз для ценовой и финансовой стабильности в 2020 году», — подчеркнул Каллаур, отвечая на вопросы БелаПАН.

«Курс будет справедливым»

Аналитики финансового рынка в целом разделяют мнение Нацбанка относительно влияния внешней среды на внутренний валютный рынок.

«В России, которая является нашим основным торговым партнером, шоки в будущем году не ожидаются. Цена на нефть стабилизировалась и может даже вырасти ввиду напряженной ситуации на Ближнем Востоке», — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.

До конца этого года валютная корзина может подорожать на 2%, в будущем году — на 5%, предполагает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Соответственно, ожидает он, если кросс-курсы основных мировых валют не изменятся, то на такие же величины вырастет курс доллара и евро в 2019—2020 годах.

По мнению аналитика, к концу этого года официальный курс доллара может составить 2 рубля 10 копеек, к концу 2020 года — 2 рубля 20 копеек. Соответственно, евро, как прогнозирует эксперт, подорожает к концу этого года до 2 рублей 32 копеек, а к концу 2020-го — до 2 рублей 44 копеек.

«Предпосылок для сильного изменения реального обменного курса не видно, а номинальный, согласно нашему прогнозу, может измениться на величину инфляции», — предположил Вадим Иосуб.

Ни внешних, ни внутренних предпосылок для значительного изменения валютного курса в будущем году пока не просматривается, считает эксперт.

«В этом году мы наблюдаем положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, сохраняется чистая продажа иностранной валюты на внутреннем рынке. Американские санкции в отношении России, которые могли задеть Беларусь, сейчас не обсуждаются. Поэтому риски, которые могут серьезно влиять на наш валютный рынок, пока минимальны», — отметил Иосуб.

Главная избирательная кампания, которая пройдет в будущем году, также не должна стать триггером для изменения ситуации на валютном рынке, полагает Полховский.

«С момента перехода к ответственной денежно-кредитной политике в 2015 году основные шоки, которые могут влиять на валютный рынок Беларуси, стали исходить из России. А если там ситуация будет, как сейчас, довольно спокойной, то и мы обойдемся без турбулентности на валютном рынке», — считает Полховский.

По его мнению, курс доллара в конце будущего года может быть близок к нынешнему уровню, и составить 2,12−2,14 рубля за доллар.

Безусловно, прогнозирование валютного курса — дело сложное. Гарантировать его динамику в том или ином направлении не может никто, поскольку на динамику валютного курса влияет большое количество факторов. Но одно можно сказать точно — «курс белорусского рубля будет справедливым».

Это пообещал глава Нацбанка год назад, и свое слово держит.