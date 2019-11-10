|
Каким в Беларуси будет курс доллара после выборов? Прогноз экспертов
Источник материала: Tut.by
На вопрос — каким будет курс доллара в будущем году — центральные банки Беларуси и России не хотят давать ответа, чтобы не формировать девальвационных ожиданий. Тем не менее, эта тема для многих актуальна, поскольку степень валютизации на денежном рынке остается высокой.
Большинство банковских депозитов и корпоративных кредитов номинировано в иностранной валюте. Доллар из сознания белорусов не исчезает. В ходе последнего опроса Нацбанка, проведенного в августе, почти две трети респондентов
Так что не удивительно, что ближе к концу года один из самых популярных вопросов, который ежегодно задают властям, звучит традиционно — каким будет курс доллара в будущем году?
Минфину приходится курс прогнозировать и закладывать в бюджет, поэтому в главном финансовом документе всегда можно найти какую-то оценку.
Например, в бюджет на будущий год министерство
Учитывая это, оценка Минфина породила много вопросов, причем не только у журналистов, но и у депутатов. Они ставили этот вопрос сначала на расширенном заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам, а потом и во время нулевого чтения проекта бюджета на 2020 год.
Точку в ответе на заданный вопрос поставил министр финансов Максим Ермолович, который заявил, что среднегодовой курс доллара, заложенный в проект бюджета на будущий год, отражает стрессовый сценарий.
«Бюджет имеет отрицательную валютную позицию. Наши доходы в иностранной валюте существенно меньше наших обязательств в иностранной валюте. Поэтому любая ошибка с оценкой валютного курса приводит к существенным разрывам в части финансирования расходов», — сказал Ермолович.
По этой причине, пояснил он, Минфин, прогнозируя валютный курс, закладывает «наиболее стрессовый сценарий».
«Мы определяем курс совместно с Национальным банком как максимально возможный с учетом всех негативных факторов, которые могут сложиться в 2020 году. Поэтому хотелось бы всех успокоить. Курс, который заложен в проект бюджета, — не отражает плановую девальвация. Это стрессовый сценарий, чтобы снизить риски для бюджета», — подчеркнул Ермолович.
Об этом же говорил и глава Нацбанка Павел Каллаур, отвечая на вопросы БелаПАН во время пресс-брифинга на прошлой неделе.
При этом он подчеркнул, что со своей стороны «Национальный банк не прогнозирует валютный курс». В то же время Каллаур дал понять, что оснований для серьезного ослабления курса белорусского рубля к доллару нет.
Напомним, в конце прошлого года Нацбанк заявлял, что ввиду напряженной геополитической обстановки велик риск «импорта инфляционно-девальвационных ожиданий» из России в Беларусь в 2019 году.
«Ситуация изменилась, и внешние риски сегодня минимальны. Мы не видим угроз для ценовой и финансовой стабильности в 2020 году», — подчеркнул Каллаур, отвечая на вопросы БелаПАН.
«Курс будет справедливым»
Аналитики финансового рынка в целом разделяют мнение Нацбанка относительно влияния внешней среды на внутренний валютный рынок.
«В России, которая является нашим основным торговым партнером, шоки в будущем году не ожидаются. Цена на нефть стабилизировалась и может даже вырасти ввиду напряженной ситуации на Ближнем Востоке», — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.
До конца этого года валютная корзина может подорожать на 2%, в будущем году — на 5%, предполагает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
Соответственно, ожидает он, если кросс-курсы основных мировых валют не изменятся, то на такие же величины вырастет курс доллара и евро в 2019—2020 годах.
По мнению аналитика, к концу этого года официальный курс доллара может составить 2 рубля 10 копеек, к концу 2020 года — 2 рубля 20 копеек. Соответственно, евро, как прогнозирует эксперт, подорожает к концу этого года до 2 рублей 32 копеек, а к концу 2020-го — до 2 рублей 44 копеек.
«Предпосылок для сильного изменения реального обменного курса не видно, а номинальный, согласно нашему прогнозу, может измениться на величину инфляции», — предположил Вадим Иосуб.
Ни внешних, ни внутренних предпосылок для значительного изменения валютного курса в будущем году пока не просматривается, считает эксперт.
«В этом году мы наблюдаем положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, сохраняется чистая продажа иностранной валюты на внутреннем рынке. Американские санкции в отношении России, которые могли задеть Беларусь, сейчас не обсуждаются. Поэтому риски, которые могут серьезно влиять на наш валютный рынок, пока минимальны», — отметил Иосуб.
Главная избирательная кампания, которая пройдет в будущем году, также не должна стать триггером для изменения ситуации на валютном рынке, полагает Полховский.
«С момента перехода к ответственной денежно-кредитной политике в 2015 году основные шоки, которые могут влиять на валютный рынок Беларуси, стали исходить из России. А если там ситуация будет, как сейчас, довольно спокойной, то и мы обойдемся без турбулентности на валютном рынке», — считает Полховский.
По его мнению, курс доллара в конце будущего года может быть близок к нынешнему уровню, и составить 2,12−2,14 рубля за доллар.
Безусловно, прогнозирование валютного курса — дело сложное. Гарантировать его динамику в том или ином направлении не может никто, поскольку на динамику валютного курса влияет большое количество факторов. Но одно можно сказать точно — «курс белорусского рубля будет справедливым».
Это пообещал глава Нацбанка год назад, и свое слово держит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минфин заложил на будущий год стрессовый сценарий, но аналитики пока не видят предпосылок для его реализации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)