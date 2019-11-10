Лукашенко прибыл с официальным визитом в Австрию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Австрию с официальным визитом. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск и приземлился в венском международном аэропорту Швехат.

У трапа главу белорусского государства встречали федеральный министр цифровизации и экономической политики Элизабет Удольф-Штробль, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также послы Беларуси и Австрии Елена Купчина и Алоизия Вергеттер.

В Вене у Александра Лукашенко запланированы переговоры с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом. Одновременно с визитом главы Беларуси в австрийской столице пройдет австрийско-белорусский бизнес-форум. На нем планируют подписать соглашения на 250 миллионов евро. Официальный визит белорусского президента в Австрию продлится два дня.