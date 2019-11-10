Начался судебный процесс: на полигоне под Борисовом курсант подстрелил сослуживца









рассказала корреспонденту МЛЫН.BY: Помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзункорреспонденту МЛЫН.BY:





— Судебный процесс в суде города Жодино 11 ноября назначен на 11:30. Происшествие случилось на территории учебного полигона в Борисовском районе во время проведения ночных стрельб. По версии предварительного расследования, обвиняемый, нарушив правила обращения с оружием, по неосторожности выстрелил и причинил своему сослуживцу-курсанту сквозное ранение левой стопы.





По словам Юлии Корзун, обвиняемый 1998 года рождения. Дело будет рассматриваться по первой части статьи 463 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения».





Преступление наказывается арестом или лишением свободы на срок до четырех лет.









Фото: архив БЕЛТА, носит иллюстративный характер



