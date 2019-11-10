передает "Лента.ру" со ссылкой на Financial Times, за последние шесть лет несколько членов семьи Махлуф, к которой относится Асад, приобрели, в том числе, 18 объектов недвижимости в "Городе Столиц" - расположенном в Сити комплексе из двух небоскребов. Сделки в основном проводились через офшорные ливанские компании. Как"Лента.ру" со ссылкой на Financial Times, за последние шесть лет несколько членов семьи Махлуф, к которой относится Асад, приобрели, в том числе, 18 объектов недвижимости в "Городе Столиц" - расположенном в Сити комплексе из двух небоскребов. Сделки в основном проводились через офшорные ливанские компании.





Отмечается, что 13 лотов в Сити были приобретены напрямую двоюродным братом Асада военным Хафизом Махлуфом или через подконтрольные ему фирмы. Еще два объекта купили супруга Рами Махлуфа (старшего брата Хафиза Махлуфа) и его золовка. Три лота были оформлены на племянников Хафиза.









Совокупная стоимость всех купленных семьей апартаментов оценивается в 40 миллионов долларов. Издание подчеркивает, что родственники Асада вложились в московскую недвижимость, чтобы вывести деньги из охваченной гражданской войной страны.



