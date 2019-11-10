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«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

11.11.2019 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В венском международном аэропорту несколько часов назад приземлился белорусский борт №1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко прибыл в Австрию с официальным визитом. У трапа самолета главу государства встречали федеральный министр цифровизации и экономической политики Австрии, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также представители дипмиссий.

Еще до начала визита, эксперты и политики назвали его историческим. Ну хотя бы потому, что это первый официальный визит Президента Беларуси в Австрию за последние 27 лет.

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

Предполагается, что в Вене глава государства проведет переговоры со своим австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом, в формате рабочего ужина встретится с председателем Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.

Помимо политической, этот визит будет наполнен и серьезной экономической составляющей. В Вене в эти дни собрались представители крупных деловых кругов двух стран.

Впрочем, все подробности – у Алёны Сыровой.

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

Алёна Сырова, корреспондент:
В Вене сегодня движение периодически замирает. Так бывает, когда встречают очень важных гостей.

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

Это первый официальный визит Президента Беларуси в Австрию и за долгое время вообще в Евросоюз. До этого Александр Лукашенко в 2016 посещал Ватикан. А полтора года назад в Минск на открытие второй очереди мемориального комплекса «Тростенец» приехал президент Австрии – Александр Ван дер Беллен. Тогда он пригласил белорусского лидера в Вену.

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

И белорусы, и австрийцы очень ценят свою историю, а Вторая мировая война – наша общая боль. Потому неудивительно, что по прилету в Вену, Александр Лукашенко направился к монументу советским воинам- освободителям, чтобы почтить их память.

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

Красноречивое подтверждение фразы, что «будущее можно строить только если не забываешь историю», а совместное будущее у Беларуси и Австрии многообещающее.

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

На сегодняшний день за прошедшие месяцы 2019-го наш товарооборот составил 131 миллион долларов, а капиталовложения австрийцев в нашу экономику исчисляются миллионами долларов ежегодно. В 2018-м – это 300 миллионов долларов. Сейчас прорабатываются совместные белорусско-австрийские проекты на сумму в больше 1 миллиарда.

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

Кроме того, визит белорусского Президента и его встреча с австрийским лидером (которая пройдёт 12 ноября) даст мощный импульс для сотрудничества – в этом уверены эксперты из обеих стран.

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

Алексей Беляев, политолог:
Взаимодействие между странами идет и по линии торговли: здесь в большей степени Беларусь выступает в качестве импортера высокотехнологичной австрийской продукции. А также очень важный и даже более важный, чем объем взаимной торговли, – это объем инвестиций, который делает Австрия в экономику Беларуси. Здесь есть и прямые инвестиции, и косвенные. Это как раз один из весомых вкладов в модернизацию белорусской промышленности.

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

Герхард Ленхер, журналист австрийской газеты Wiener Zeirung:
Очень символично, что Александра Лукашенко приглашали и в другие страны, но для первого за долгое время визита в Евросоюз он выбрал Австрию. Наша страна открыта для стран из Восточной Европы. Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ. Наладились экономические отношения. Сотни австрийских компаний представлены в Беларуси, все знают, что у вас очень благоприятный климат для ведения бизнеса и кроме того, у вас много представительств и контактов в странах Восточной Европы. Вы для нас такой мост.

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

Но все же основной день визита будет 12 ноября. Кстати, нам сообщили, что на завтрашние мероприятия аккредитованы несколько десятков журналистов – это говорит об очень высоком интересе к Беларуси.

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Форум вызывает огромный интерес у наших австрийских партнеров. Они называют даже это таким историческим событием. Всего на регистрации – свыше 200 компаний с австрийской стороны; с белорусской – около 40 компаний представляет разные сферы.
Еще один важный момент, который характеризует форум (кроме тех 7 коммерческих документов, которые будут подписаны, это будет серьезная прибавка к нашему товарообороту) – целый ряд новых тем, которые мы хотели бы открыть вместе с австрийскими партнерами.

«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом

Алёна Сырова:
Форум тоже имеет и политический вес, ведь именно австрийское бизнес-сообщество в своё время настояло на отмене санкций против Беларуси. В общем, программа нас ждёт насыщенная. По сути, с этого визита начнётся новая страница взаимоотношений между Беларусью и Евросоюзом.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алексей Беляев, Алена Сырова, Герхард Ленхер, Владимир Улахович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В венском международном аэропорту несколько часов назад приземлился белорусский борт №1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
 
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