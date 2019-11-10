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«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В венском международном аэропорту несколько часов назад приземлился белорусский борт №1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко прибыл в Австрию с официальным визитом. У трапа самолета главу государства встречали федеральный министр цифровизации и экономической политики Австрии, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также представители дипмиссий.
Еще до начала визита, эксперты и политики назвали его историческим. Ну хотя бы потому, что это первый официальный визит Президента Беларуси в Австрию за последние 27 лет.
Предполагается, что в Вене глава государства проведет переговоры со своим австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом, в формате рабочего ужина встретится с председателем Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Помимо политической, этот визит будет наполнен и серьезной экономической составляющей. В Вене в эти дни собрались представители крупных деловых кругов двух стран.
Алёна Сырова, корреспондент:
Это первый официальный визит Президента Беларуси в Австрию и за долгое время вообще в Евросоюз. До этого Александр Лукашенко в 2016 посещал Ватикан. А полтора года назад в Минск на открытие второй очереди мемориального комплекса «Тростенец» приехал президент Австрии – Александр Ван дер Беллен. Тогда он пригласил белорусского лидера в Вену.
И белорусы, и австрийцы очень ценят свою историю, а Вторая мировая война – наша общая боль. Потому неудивительно, что по прилету в Вену, Александр Лукашенко направился к монументу советским воинам- освободителям, чтобы почтить их память.
Красноречивое подтверждение фразы, что «будущее можно строить только если не забываешь историю», а совместное будущее у Беларуси и Австрии многообещающее.
На сегодняшний день за прошедшие месяцы 2019-го наш товарооборот составил 131 миллион долларов, а капиталовложения австрийцев в нашу экономику исчисляются миллионами долларов ежегодно. В 2018-м – это 300 миллионов долларов. Сейчас прорабатываются совместные белорусско-австрийские проекты на сумму в больше 1 миллиарда.
Кроме того, визит белорусского Президента и его встреча с австрийским лидером (которая пройдёт 12 ноября) даст мощный импульс для сотрудничества – в этом уверены эксперты из обеих стран.
Алексей Беляев, политолог:
Герхард Ленхер, журналист австрийской газеты Wiener Zeirung:
Но все же основной день визита будет 12 ноября. Кстати, нам сообщили, что на завтрашние мероприятия аккредитованы несколько десятков журналистов – это говорит об очень высоком интересе к Беларуси.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Алёна Сырова:
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«Имидж Беларуси за последнее время очень поменялся в австрийских СМИ». Александр Лукашенко находится в Вене с официальным визитом
Новости Беларуси. В венском международном аэропорту несколько часов назад приземлился белорусский борт №1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
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