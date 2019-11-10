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Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 ноября в Беларуси начнётся досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможность посетить избирательные участки до основного дня выборов используют во многих странах. Это удобно тем избирателям, кто в силу каких-либо причин не может прийти на участок в главный день голосования.
Итак, досрочное в Беларуси будет длиться 5 дней – с 12 по 16 ноября. На данный момент на местах для голосования всё должно быть готово.
Текстовой частью – вниз. Обязательная процедура подготовки избирательных бюллетеней: пересчёт каждого листа и подпись на них членов избирательной комиссии на участке. Это не прихоти ради, а для максимальной честности предстоящих выборов.
Участок для голосования № 691 в Минске к выборам готов. Особенно в вопросе безопасности. Сигнализация, сейф, кабинка – кстати, к основному дню появится ещё одна – специально для людей с ограниченными возможностями, и вот урна для голосования.
Во время перерыва и ночью доступа к ней не будет. Это обязательное правило как раз на случай любой возможной попытки манипулировать результатами.
Мария Вишнякова, председатель участковой избирательной комиссии № 691 Партизанского района Минска:
Досрочное голосование – продвинутая мировая практика. В Штатах и вовсе можно досрочно голосовать по почте: от нескольких дней до двух месяцев. Где-то без предлога, где-то придётся подыскать оправдание.
В Ирландии прийти пораньше – повод неблагоприятный прогноз погоды. С решительным подходом живут и в Западной Европе. А вот в Финляндии даже голосуют на спецучастках и в местах временного пребывания избирателей – это чтобы наверняка.
В Германии досрочно делают выбор порядка четверти всех избирателей. В Швейцарии – 90% и даже больше.
Пётр Петровский, политолог:
Полная готовность и на участке – в рубовском Доме культуры. Кстати, всего по стране пунктов для голосования – порядка 6 тысяч. Что интересно: территориально посёлок Руба уже несколько лет – часть Витебска. Но вот голосуют жители – а их более 4 тысяч человек – за кандидатов от соседнего – Городокского избирательного округа.
К предстоящим выборам тщательно ведёт подготовку и Юля Оршанская – и голосовать, и танцевать. Вместе с коллективом «Крынчика». Серьёзность важного политического события будут разбавлять творческими номерами.
Юлия Оршанская, участница хореографического коллектива «Крыничка»:
Виктория Ходосок, корреспондент:
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Новости Беларуси. 12 ноября в Беларуси начнётся досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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