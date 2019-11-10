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Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

11.11.2019 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 ноября в Беларуси начнётся досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Возможность посетить избирательные участки до основного дня выборов используют во многих странах. Это удобно тем избирателям, кто в силу каких-либо причин не может прийти на участок в главный день голосования.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

Итак, досрочное в Беларуси будет длиться 5 дней – с 12 по 16 ноября. На данный момент на местах для голосования всё должно быть готово.

Корреспондент Виктория Ходосок напомнит процедуру.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

Текстовой частью – вниз. Обязательная процедура подготовки избирательных бюллетеней: пересчёт каждого листа и подпись на них членов избирательной комиссии на участке. Это не прихоти ради, а для максимальной честности предстоящих выборов.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

Участок для голосования № 691 в Минске к выборам готов. Особенно в вопросе безопасности. Сигнализация, сейф, кабинка – кстати, к основному дню появится ещё одна – специально для людей с ограниченными возможностями, и вот урна для голосования.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

Во время перерыва и ночью доступа к ней не будет. Это обязательное правило как раз на случай любой возможной попытки манипулировать результатами.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

Мария Вишнякова, председатель участковой избирательной комиссии 691 Партизанского района Минска:
Все выходят. Да, всё закрыто. Опечатано. Доступа к урне, к бюллетеням нет. Урна будет опечатана в присутствии наблюдателей. Они зафиксируют, что нигде, ни в какую щель не может попасть никакой листок. Опечатывается это обычно с подписями членов комиссии. Оставшиеся бюллетени опечатываются в сейфе. И сдаём всё на пульт, на сигнализацию.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

Досрочное голосование – продвинутая мировая практика. В Штатах и вовсе можно досрочно голосовать по почте: от нескольких дней до двух месяцев. Где-то без предлога, где-то придётся подыскать оправдание.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

В Ирландии прийти пораньше – повод неблагоприятный прогноз погоды. С решительным подходом живут и в Западной Европе. А вот в Финляндии даже голосуют на спецучастках и в местах временного пребывания избирателей – это чтобы наверняка.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

В Германии досрочно делают выбор порядка четверти всех избирателей. В Швейцарии – 90% и даже больше.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

Пётр Петровский, политолог:
В Беларуси, надо отметить, досрочное голосование наиболее либерально, свободно. Почему? Потому что граждане могут без определенных юридических препонов, без справок участвовать в другие дни голосования. Что увеличивает конкретно явку, позволяет всем, кто желает, поучаствовать в избирательной кампании, что повышает легитимность и демократичность самого процесса.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

Полная готовность и на участке – в рубовском Доме культуры. Кстати, всего по стране пунктов для голосования – порядка 6 тысяч. Что интересно: территориально посёлок Руба уже несколько лет – часть Витебска. Но вот голосуют жители – а их более 4 тысяч человек – за кандидатов от соседнего – Городокского избирательного округа.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»


Евгения Карнилова, секретарь участковой избирательной комиссии №26 Витебска:
Формирование избирательных округов осуществляется по определенному принципу с учетом требований избирательного кодекса. Одним из таких требований является – это примерно равное количество избирателей по избирательным округам, а также территориальность. Что касается территориальности, то поскольку Руба не граничит с городом Витебском, то, соответственно, не может включаться в состав избирательного округа города Витебска.

К предстоящим выборам тщательно ведёт подготовку и Юля Оршанская – и голосовать, и танцевать. Вместе с коллективом «Крынчика». Серьёзность важного политического события будут разбавлять творческими номерами.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

Юлия Оршанская, участница хореографического коллектива «Крыничка»:
Когда я была маленькая, тогда с родителями ходила, бросала бюллетени, помогала им голосовать. А сейчас я уже подросла и принимаю участие в концертах, чтобы устраивать такую атмосферу, чтобы голосование для всех было приятным праздником, чтобы это было в торжественной обстановке.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

Виктория Ходосок, корреспондент:
Первые избиратели на участки придут уже 12 ноября. Так, в Беларуси стартует досрочное голосование. Как раз для тех, кто в воскресенье будет занят важными делами и не сможет поставить галочку в бюллетень. Поддержать того или иного кандидата можно будет с 10 до 14, потом – перерыв, и во второй половине дня – с 16 и до 19 часов.

Люди в материале: Петр Петровский, Виктория Ходосок, Мария Вишнякова, Евгения Карнилова
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 12 ноября в Беларуси начнётся досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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