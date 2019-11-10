Аграрный экспорт Беларуси достиг четырех миллиардов долларов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси экспорт сельхозпродукции достиг четырех миллиардов долларов. Это на 4% больше, чем в прошлом году, сообщает в понедельник «МИР 24».



Поставки белорусских продуктов ведутся почти в сотню стран. Кроме того, открыты еще 11 новых рынков. В их числе – Пакистан, Бенин и Афганистан. Экспорт в СНГ вырос более чем на 3%.

«По году ожидаем в целом темп порядка 103%. Мы видим задел с учетом заготовки кормов. Мы больше практически на полтора центнера кормовых единиц заготовили к уровню прошлого года. Отсюда мы будем уже формировать свои планы по производству», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько.