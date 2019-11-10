|
Аграрный экспорт Беларуси достиг четырех миллиардов долларов
11.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси экспорт сельхозпродукции достиг четырех миллиардов долларов. Это на 4% больше, чем в прошлом году, сообщает в понедельник «МИР 24».
«По году ожидаем в целом темп порядка 103%. Мы видим задел с учетом заготовки кормов. Мы больше практически на полтора центнера кормовых единиц заготовили к уровню прошлого года. Отсюда мы будем уже формировать свои планы по производству», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поставки белорусских продуктов ведутся почти в сотню стран. Кроме того, были открыты еще 11 новых рынков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)