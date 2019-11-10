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Аграрный экспорт Беларуси достиг четырех миллиардов долларов

11.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси экспорт сельхозпродукции достиг четырех миллиардов долларов. Это на 4% больше, чем в прошлом году, сообщает в понедельник «МИР 24».

Поставки белорусских продуктов ведутся почти в сотню стран. Кроме того, открыты еще 11 новых рынков. В их числе – Пакистан, Бенин и Афганистан. Экспорт в СНГ вырос более чем на 3%.

«По году ожидаем в целом темп порядка 103%. Мы видим задел с учетом заготовки кормов. Мы больше практически на полтора центнера кормовых единиц заготовили к уровню прошлого года. Отсюда мы будем уже формировать свои планы по производству», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько. 

Уборка урожая в стране практически завершена. По сравнению с прошлым годом увеличился также и объем производства сельхозпродукции.
 



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Поставки белорусских продуктов ведутся почти в сотню стран. Кроме того, были открыты еще 11 новых рынков.
 
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