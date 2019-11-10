«Bloomberg»: Запад пытается вырвать Беларусь из тени Москвы, но в Минске нет поля для маневра

Издание отмечает, что Александр Лукашенко впервые посещает Евросоюз после отмены санкций в отношении него в 2016 году. Этот визит происходит на фоне подготовки углубленной интеграции Беларуси и России – за неделю до переговоров премьеров двух стран.





Как пишет «Bloomberg», Запад – как Евросоюз, так и США – «пытаются вырвать бывшую советскую республику из тени Кремля». Беларуские власти также стремятся улучшить свои отношения с западными странами, но только в той степени, которая не угрожает управлению Лукашенко, отмечает аналитик Центра Острогорского Игорь Губаревич.





Вместе с тем, в то время, как Лукашенко может делать любые жесты, чтобы показать свою независимость, Беларусь остается глубоко зависимой от России экономически, говорит российский аналитик Федор Лукьянов. По его словам, планы Союзного государства предусматривают, что «у Беларуси нет места для маневра».









В Вене глава Беларуси встретится с президентом, спикером парламента и лидером правящей партии Австрии. На встречах планируется обсудить сотрудничество Беларуси с Евросоюзом, в том числе в рамках «Восточного партнерства». Также в Вене пройдет беларуско-австрийский экономический форум.

С любовью к Вене

Глава Беларуси дважды посещал Австрию. В апреле 1996 года Лукашенко в Вене принимал участие в международной конференции, посвященной чернобыльской катастрофе. Тогда Лукашенко еще не считался «последним диктатором Европы» и не был под западными санкциями.





В марте 2002 года Лукашенко уже был под санкциями и не мог посещать стран ЕС. Но тем не менее отдохнул на горнолыжном курорте в австрийском Тироле. Поездку в обход санкций организовал владелец сети казино «Casinos Austria» Лео Вальнер, который в то время возглавлял Национальный олимпийский комитет Австрии. Австрийские СМИ выяснили, что отдых Лукашенко с лицами, которые его сопровождали, стоил почти € 200 тыс. Так, частный самолет из Вены в Инсбрук обошелся в € 30 тыс., пятизвездочный отель «Klosterbräu» – в € 47 тыс. Кроме того, деньги пошли на вечеринку, игры в казино, горнолыжный отдых, алкогольные напитки, а также медицинские услуги, так как во время катания на лыжах Лукашенко получил травму бедра и вертолетом улетел в госпиталь.





Правда, платил за это принимавшая сторона – все тот же Лео Вальнер. Вместе с Лукашенко курорт посетили его сыновья Виктор и Дмитрий, Ирина Абельская, Владимир Макей, Владимир Коноплев и другие.





Тот отдых Лукашенко Лео Вальнер оплатил с секретного счета австрийского НОК в Raiffeisenbank – так называемой черной кассы. Вальнер говорил, что действовал в интересах австрийской экономики. Неизвестно, действительно ли связаны эти факты, но после отдыха Лукашенко в Беларусь начал приходить австрийский бизнес – в том числе и «Raiffeisenbank». Хотя собственно бизнес Вальнера — его сеть казино — в Беларуси не появился.









В 2012 году суд в Вене наказал пятью годами лишения свободы бывшего генерального секретаря Олимпийского комитета Австрии Гайнца Юнгвирта как раз по делу о махинациях с «черной кассой» в Raiffeisenbank. На суде в том числе фигурировала и оплата отдыха Лукашенко. Юнгвирт считался лоббистом президента Беларуси, он же принимал делегацию во главе с Лукашенко. Что касается Вальнера, то он проходил в деле как свидетель.











