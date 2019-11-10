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Михаил Мархель о предстоящих выездных матчах: «Многое будет решать дисциплина»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу собралась на очередной учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ноябре нашу дружину ожидают 2 международных выездных матча.
В четверг в рамках квалификации к Евро–2020 мы сразимся с немцами. А спустя 2 дня подопечные Михаила Мархеля проведут товарищеский поединок с черногорцами.
В выездной состав включены 23 футболиста. Наибольшее представительство от БАТЭ – 7 человек. Лидер чемпионата – брестское «Динамо» делегировало 6 игроков. Сбор в Минске продлится до 14 ноября.
Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Немного таких матчей у наших ребят за плечами, я имею в виду большинства, но свою роль должны сыграть ребята, которые это прошли уже.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу собралась на очередной учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ноябре нашу дружину ожидают 2...
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