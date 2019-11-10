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В Минске художники разрисовали стену в подъезде, но жильцы оказались против

11.11.2019 22:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что есть искусство и кому оно нужно. 6-й дом на Пирогова стал художественной галереей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Но не всем это понравилось.

В Минске художники разрисовали стену в подъезде, но жильцы оказались против

Несколько недель назад один из жильцов дома решил облагородить проект высоким искусством. Для росписи пригласили профессионального художника.

В Минске художники разрисовали стену в подъезде, но жильцы оказались против

Но оценили задумку не все. Часть жильцов возмутилась и потребовала рисунки закрасить. Угрожали даже милицией, но всё решили мирно. Инициаторы пошли на уступки возмущённым людям, и часть рисунков закрасили.

В Минске художники разрисовали стену в подъезде, но жильцы оказались против

Подробнее – в видеоматериале

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Новости Беларуси. Что есть искусство и кому оно нужно. 6-й дом на Пирогова стал художественной галереей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Но не...
 
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