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«Надо работать». Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Ислочью» на чемпионате Беларуси

11.11.2019 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне прошли заключительные матчи 28-го тура «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Здесь мог досрочно определиться чемпион. Для этого должны были сойтись 2 условия – или победа Бреста, или поражение БАТЭ.

«Надо работать». Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Ислочью» на чемпионате Беларуси

«Динамо» играло первым и свой пункт не выполнило. Более чем достойную конкуренцию гостям из города над Бугом оказала «Ислочь». И хотя хозяева пропустили первыми – отличился Милевский – они нашли в себе силы восстановить паритет. Забил Макась.

«Надо работать». Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Ислочью» на чемпионате Беларуси

Более того, команда из Минского района имела все шансы даже на победу, ведь с 72-й минуты играла в большинстве. Но цифры на табло больше не менялись. Ничья – 1:1.

«Надо работать». Брестское «Динамо» сыграло вничью с «Ислочью» на чемпионате Беларуси

Марцел Личка, главный тренер ФК «Динамо-Брест»:
Мы хотели все сегодня закрыть, но (сложилось – прим. ред) неудачно для нас. И потом еще черная карточка. Надо работать и готовиться на следующую игру в Витебске.

Люди в материале: Марцел Личка
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Накануне прошли заключительные матчи 28-го тура «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Здесь мог досрочно определиться...
 
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