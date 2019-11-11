В сфере особого внимания: выборы депутатов Палаты представителей, выполнение прогнозных показателей, уровень зарплат и готовность к «Дажынкам-2019»

Источник материала: Вороновская газета





Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, которое проходит с 12 по 16 ноября, должно быть организовано строго в соответствии с законодательством. На избирательных участках необходимо обеспечить порядок и безопасность. Такие задачи поставил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании, которое состоялось в облисполкоме. Губернатор особо обратил внимание на то, что четко должно быть налажено голосование в Островце. В районе трудится большое количество командированных специалистов, которые будут находиться в эти дни не в местах постоянного проживания. Все они должны получить возможность отдать свои голоса за кандидатов в депутаты.

Владимир Кравцов напомнил, что на состоявшемся накануне заседании областного исполнительного комитета обсуждены вопросы социально-экономического развития региона, поставлены задачи выполнить все доведенные показатели. Как выполняется намеченное в разных отраслях народного хозяйства области, какие вопросы необходимо решить, чтобы справиться с заданиями, какие проблемные места требуют пристального внимания, обсудили на совещании. Под особым контролем областной власти – строительство ряда объектов: станций обезжелезивания, онкологического диспансера, больницы в Островце и других. Неукоснительно надо выполнять прогнозы в аграрной сфере, в привлечении прямых иностранных инвестиций, экономии затрат на производство продукции. На запланированном уровне нужно обеспечить рост заработной платы. Под самым пристальным контролем – задача не допускать в организациях области ситуаций, когда средняя зарплата ниже уровня пятисот рублей в месяц.

Близится областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі-2019» , который пройдет в Сморгони. Подготовке к главному празднику хлеборобов руководство области уделяет повышенное внимание. В этот раз на совещании губернатор дал поручение обеспечить достойное состояние дорог, по которым в столицу «Дажынак» будут собираться участники и гости фестиваля, а также дорог и их освещения в самом районном центре.

– В то же время уже сегодня надо начинать подготовку к «Дажынкам-2020», их намечено провести в Скиделе, городе-спутнике Гродно, где нужно также сделать немало, – подчеркнул Владимир Кравцов. – И составлять конкретные планы по «Дажынкам-2021», которые примет Берестовица.

Губернатор также дал конкретное поручение решить вопрос по обеспеченности врачебными кадрами амбулатории в агрогородке Вертелишки Гродненского района. Сложившаяся здесь ситуация будет оперативно разрешена.