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Иван Голунов: Полицейские подкидывают задержанным наркотики? Так вот, это государственная тайна
Источник материала: Партизан
Дело журналиста «Медузы» полностью засекречено.
Фото Семен Кац для «Медузы»
Следствие отказалось предоставить материалы суду,
Иван Голунов отреагировал эмоционально.
– Полицейские избивают задержанных? Подкидывают им наркотики? Фальсифицируют доказательства? Так вот, это все является государственной тайной, – написал журналист. – Сегодня в суде следователь рассказал, что после предыдущего заседания суда было принято решение засекретить все уголовное дело целиком, из-за наличия государственной тайны, пишет
Кроме того, журналист узнал что через два дня после подачи жалобы на бездействие следствия расследование было продлено на 8 месяцев.
– Если следствие не способно установить истину по делу, вероятно, нужно заняться общественным расследованием этой истории, – добавил Голунов.
В начале июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, известного своими расследованиями коррупции в московской мэрии, отправили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Однако полиция не представила убедительных доказательств причастности журналиста к преступлению.
11 июня после пикетов и широкой протестной кампании в СМИ обвинения с Голунова сняли. Правоохранители признали, что у них не было оснований задерживать его.
Сам Голунов связал преследования со своим материалом о похоронном бизнесе.
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Дело журналиста «Медузы» полностью засекречено.
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