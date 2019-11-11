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Иван Голунов: Полицейские подкидывают задержанным наркотики? Так вот, это государственная тайна

11.11.2019 23:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дело журналиста «Медузы» полностью засекречено.


Фото Семен Кац для «Медузы»

Следствие отказалось предоставить материалы суду, сообщает Эхо Москвы. На этом настаивал адвокат журналиста Сергей Бадамшин в ходе заседания в Басманном суде, который рассматривает жалобу на затягивание проверки в отношении полицейских, задержавших корреспондента «Медузы» по делу о наркотиках.

Иван Голунов отреагировал эмоционально.

– Полицейские избивают задержанных? Подкидывают им наркотики? Фальсифицируют доказательства? Так вот, это все является государственной тайной, – написал журналист. – Сегодня в суде следователь рассказал, что после предыдущего заседания суда было принято решение засекретить все уголовное дело целиком, из-за наличия государственной тайны, пишет gazetaby.com

Кроме того, журналист узнал что через два дня после подачи жалобы на бездействие следствия расследование было продлено на 8 месяцев.

– Если следствие не способно установить истину по делу, вероятно, нужно заняться общественным расследованием этой истории, – добавил Голунов.


В начале июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, известного своими расследованиями коррупции в московской мэрии, отправили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Однако полиция не представила убедительных доказательств причастности журналиста к преступлению.

11 июня после пикетов и широкой протестной кампании в СМИ обвинения с Голунова сняли. Правоохранители признали, что у них не было оснований задерживать его.

Сам Голунов связал преследования со своим материалом о похоронном бизнесе.
 
 
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