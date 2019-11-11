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Фоторепортаж: Дмитрий Дашкевич стал победителем Кубка Фролова

11.11.2019 22:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске прошел очередной турнир по стрельбе имени генерала Фролова на призы «БелГазеты».
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Лучшим в стрельбе из автомата оказался экс-политзаключенный Дмитрий Дашкевич.

Первое соревнование на Кубок Фролова прошло в 2017 году.

Валерий Фролов – генерал-майор, оппозиционный политик, депутат Палаты представителей 2-го созыва. Умер 9 ноября 2014 года в возрасте 67 лет.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел очередной турнир по стрельбе имени генерала Фролова на призы «БелГазеты».
 
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