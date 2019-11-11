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Фоторепортаж: Дмитрий Дашкевич стал победителем Кубка Фролова
Источник материала: Партизан
В Минске прошел очередной турнир по стрельбе имени генерала Фролова на призы «БелГазеты».
Лучшим в стрельбе из автомата оказался экс-политзаключенный Дмитрий Дашкевич.
Первое соревнование на Кубок Фролова прошло в 2017 году.
Валерий Фролов – генерал-майор, оппозиционный политик, депутат Палаты представителей 2-го созыва. Умер 9 ноября 2014 года в возрасте 67 лет.
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В Минске прошел очередной турнир по стрельбе имени генерала Фролова на призы «БелГазеты».
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