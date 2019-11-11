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В Орше водитель сбил на «зебре» подростка и скрылся. Его вычислили по камерам

12.11.2019 06:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла около восьми часов вечера 10 ноября рядом с домом № 30 на улице Карла Маркса в Орше. Водитель легковушки сбил 16-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Найти его помогли видеокамеры, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Здесь его сбила машина. Водитель с места происшествия скрылся.

16-летнего юношу с травмами доставили в областную клиническую больницу.

Сотрудники ГАИ изучили записи камер видеонаблюдения по пути возможного следования автомобиля и выяснили, что за рулем находился 52-летний житель Орши.

 
 
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Авария произошла около восьми часов вечера 10 ноября рядом с домом № 30 на улице Карла Маркса в Орше.
 
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