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В Орше водитель сбил на «зебре» подростка и скрылся. Его вычислили по камерам
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около восьми часов вечера 10 ноября рядом с домом № 30 на улице Карла Маркса в Орше. Водитель легковушки сбил 16-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Найти его помогли видеокамеры,
Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Здесь его сбила машина. Водитель с места происшествия скрылся.
16-летнего юношу с травмами доставили в областную клиническую больницу.
Сотрудники ГАИ изучили записи камер видеонаблюдения по пути возможного следования автомобиля и выяснили, что за рулем находился 52-летний житель Орши.
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Авария произошла около восьми часов вечера 10 ноября рядом с домом № 30 на улице Карла Маркса в Орше.
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