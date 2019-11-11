Региональные новостройки от 1200 руб./м2. Топ-обзор Realt.by

Третий квартал 2019 года отметился высокой активностью покупателей квартир — в городах Беларуси совершили порядка 11,6 тысяч сделок купли-продажи.
Ежемесячное число сделок в Бресте в 3 квартале 2019 года превысило 200, однако пока цены на квартиры держатся. В Барановичах и Пинске спрос на жильё также существенно вырос — по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года квартир купили больше на 14% и 21% соответственно.
Рассмотрите интересные готовые и строящиеся новостройки в Бресте и в других региональных городах от государственных и частных застройщиков. Это новое жилье, тем более, что цены на первичном рынке идут практически вровень со вторичным.
Компактные квартиры с просторными кухнями-гостиными, минимальной площадью коридоров и максимальной полезной площадью.
Теплые стены, пол, покрытие, окна и двери в сочетании с современным отоплением и вентиляцией позволят вам экономить на ежемесячных платежах за коммунальные услуги.
Дом очень удобно расположен. В непосредственной близости находятся: средняя школа №1, Ясли-сад №73, современный торговый центр с гипермаркетом «Евроопт», «ОМА», Брестская городская поликлиника № 3, в радиусе 1-1,5 км находятся «Варшавский рынок» и рынок «Старый город».
Жилой дом в городе над Бугом запроектирован на базе индустриальных железобетонных изделий и состоит из трех 11-ти этажных жилых секций по 44 квартиры, в том числе: 11 однокомнатных квартир, 66 двухкомнатных и 55 трехкомнатных.
Начало строительства — август 2019 г., срок окончания строительства — июль 2020г.
Стоимость 1 кв. м общей площади квартиры составляет:
1 248,18 рублей для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Контактный телефон: +375 162 47 82 25 (понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).
40-квартирный жилой дом в городе нефтяников запроектирован в конструкциях модернизированных блок-секций серии 90М. Здание односекционное, 10-этажное. В жилом доме для покупателей представлены 1-, 2-х,3-х комнатные квартиры с раздельными санузлами. Внутренняя отделка помещений квартир и мест общего пользования выполнена из отделочных материалов белорусского производства.
Жилой дом оснащен лифтом, предусмотрены неостекленные лоджии.
Стоимость 1 квадратного метра: 1 350 — 1 351 рублей.
Новый жилой дом в спокойном зелёном центре города в непосредственной близости парки, пешеходная улица Суворова, бассейн, магазины, городской рынок. Планировки в доме тщательно продуманы и удобны для жизни. С верхних этажей открывается панорама на город.
В наличии остались следующие квартиры:
1-комнатные от 36,7 до 50,2 кв. м;
2-комнатные от 86,0 до 95,0 кв. м;
3-комнатная общей площадью 147 кв. м;
5-комнатная в 2-х уровнях общей площадью 244,4 кв. м;
квартиры-студии от 28 до 62 кв. м.
Цена квадратного метра — от 1330 до 1575 рублей.
Ознакомиться с планировками квартир, получить дополнительную информацию можно в офисе застройщика по адресу: 210026, г. Витебск, ул. Я. Купалы, 12/5.
Телефон для справок: +375 212 35-92-56, +375 29 7-131-132
Многоквартирный жилой дом состоит из одной 9-ти этажной секции.
Жилая часть дома представляет собой 27 квартир: 18 двухкомнатных общей площадью квартир от 61,43 кв. м, жилой — от 31,82 кв. м.; 9 трехкомнатных общей площадью квартир от 83,51 кв. м, жилой — от 53,90 кв. м.
Отличная новость для желающих приобрести квартиру на первом этаже — предусмотрен погреб под лоджией. Для безопасности жильцов предусмотрена система видеонаблюдения, видеодомофоны.
Недалеко от дома расположена Гомельская областная клиническая больница, поликлиника, продуктовый магазин, магазин стройматериалов, магазин косметики, аптека. Так же рядом находится кинотеатр, Белпочта, отделение «Беларусбанк». В 5 минутах ходьбы располагаются ясли сад №115 и ясли сад №105, а также Гимназия №36. Стоимость 1 кв. метра составляет:
для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий — 1 322,14 белорусских рублей;
для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий — 1 440,03 белорусских рублей.
Продавец: ОАО «Гомельский домостроительный комбинат»
Более подробно ознакомьтесь с ценами на квартиры Бреста по итогам 3 квартала 2019 года по Беларуси и по всем областным городам в аналитических обзорах портала Realt.by.
Цены на квартиры в представленных новостройках актуальны на момент публикации материала.