Региональные новостройки от 1200 руб./м2. Топ-обзор Realt.by

Источник материала: Виртуальный Брест

Третий квартал 2019 года отметился высокой активностью покупателей квартир — в городах Беларуси совершили порядка 11,6 тысяч сделок купли-продажи.





Ежемесячное число сделок в Бресте в 3 квартале 2019 года превысило 200, однако пока цены на квартиры держатся. В Барановичах и Пинске спрос на жильё также существенно вырос — по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года квартир купили больше на 14% и 21% соответственно.

Рассмотрите интересные готовые и строящиеся новостройки в Бресте и в других региональных городах от государственных и частных застройщиков. Это новое жилье, тем более, что цены на первичном рынке идут практически вровень со вторичным.





Еще можно успеть купить квартиру в 11-ти этажном крупнопанельном двух-подъездном жилом доме по ул. Адамковская в г. Бресте. Дом находится на завершающей стадии строительства. Метражи квартир:

1-комнатные — 44,52 кв. м;

2-комнатные — 61,44 кв. м и 65,06 кв. м;

3-комнатные — 80,56 кв. м.

Начало строительства дома — 1 квартал 2019 года. Окончание — 4 квартал 2019 года.

Стоимость квадратного метра: 1 298 — 1 330 рублей.

На все вопросы ответим: +375(33) 399 12 12 , +375 (162) 48 42 47

Продавец: ООО «Будаyнiчы рай»





Компактные квартиры с просторными кухнями-гостиными, минимальной площадью коридоров и максимальной полезной площадью.

Теплые стены, пол, покрытие, окна и двери в сочетании с современным отоплением и вентиляцией позволят вам экономить на ежемесячных платежах за коммунальные услуги.

Дом очень удобно расположен. В непосредственной близости находятся: средняя школа №1, Ясли-сад №73, современный торговый центр с гипермаркетом «Евроопт», «ОМА», Брестская городская поликлиника № 3, в радиусе 1-1,5 км находятся «Варшавский рынок» и рынок «Старый город».

Стоимость квадратного метра — 1 850 рублей.

Дополнительная информация по телефону: +375 162 47 82 25

Продавец: КУП «Брестжилстрой»





Жилой дом в городе над Бугом запроектирован на базе индустриальных железобетонных изделий и состоит из трех 11-ти этажных жилых секций по 44 квартиры, в том числе: 11 однокомнатных квартир, 66 двухкомнатных и 55 трехкомнатных.

Начало строительства — август 2019 г., срок окончания строительства — июль 2020г.

Стоимость 1 кв. м общей площади квартиры составляет:

1 248,18 рублей для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Контактный телефон: +375 162 47 82 25 (понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).

Продавец: КУП «Брестжилстрой»





Осталось готовые квартиры:

Десять 1-комнатных (от 44,1 кв. м) квартир без отделки, цена: от 1367 рублей кв. м.

Одна готовая 1-ком. (общ. площ. по СНБ 44,8 кв. м) квартира в варианте отделки «СТАНДАРТ» , цена: 84 673 руб.

Одна готовая 2-ком. (общ. площ. по СНБ 65,9 кв.м) квартира с отделкой «ПРЕСТИЖ» , цена:135 236 руб.

Рассрочка до 2 лет, кредит от 13% до 20 лет, лизинг, возможно получение имущественного налогового вычета — возврат 13% от понесенных затрат на покупку квартиры, в том числе проценты по кредиту.

Улучшенные планировки, французские балконы. Придомовая благоустроенная территория, двухуровневая гараж-стоянка, крытая и открытая велопарковки, детская игровая площадка.

Развитая инфраструктура: рядом международный пункт пропуска «Брест», «Варшавский» мост. В непосредственной близости находятся остановки общественного транспорта, школы, детские сады, магазины.

Телефоны: А1: +375 (29) 340 64 00 ; МТС: +375 (29) 274 64 00

Продавец: ООО «КМК-ИНВЕСТ»





Квартиры в кредит под 6,99% годовых в бел. рублях!

Предлагаем видовые квартиры в кирпичном доме по пр. Мира напротив гостиницы «Могилев», вид на парк и реку Дубровенку. Дом — 4 подъезда 8-7-6-5 этажей.

Условия продажи: собственное участие 35% от стоимости, срок кредита — до 20 лет, льготная ставка 6,99% первые 1,5 года.

Стоимость квадратного метра:

1-комнаные с площадью 52-63 кв. м — 2000 рублей;

2-комнатные с площадью 67-82 кв. м — 2000 рублей;

3-комнатные с площадью 102-115 кв. м — 2000 рублей.

Сдача — 2 квартал 2020 г.

Крытый паркинг на 45 машин.

Ответим на все вопросы по телефонам +375 (29) 345 12 13 +375 (29) 396 00 73 и в офисе г. Могилев, ул. Бонч-Бруевича, д.6, офисы 3,5,11

Продавец: ООО «ЮрСтройМаш»





40-квартирный жилой дом в городе нефтяников запроектирован в конструкциях модернизированных блок-секций серии 90М. Здание односекционное, 10-этажное. В жилом доме для покупателей представлены 1-, 2-х,3-х комнатные квартиры с раздельными санузлами. Внутренняя отделка помещений квартир и мест общего пользования выполнена из отделочных материалов белорусского производства.

Жилой дом оснащен лифтом, предусмотрены неостекленные лоджии.

Стоимость 1 квадратного метра: 1 350 — 1 351 рублей.

Контактная информация +375 21 458 42 66, +375 33 612 85 05

Продавец: УКС города Новополоцка





Новый жилой дом в спокойном зелёном центре города в непосредственной близости парки, пешеходная улица Суворова, бассейн, магазины, городской рынок. Планировки в доме тщательно продуманы и удобны для жизни. С верхних этажей открывается панорама на город.

В наличии остались следующие квартиры:

1-комнатные от 36,7 до 50,2 кв. м;

2-комнатные от 86,0 до 95,0 кв. м;

3-комнатная общей площадью 147 кв. м;

5-комнатная в 2-х уровнях общей площадью 244,4 кв. м;

квартиры-студии от 28 до 62 кв. м.

Цена квадратного метра — от 1330 до 1575 рублей.

Ознакомиться с планировками квартир, получить дополнительную информацию можно в офисе застройщика по адресу: 210026, г. Витебск, ул. Я. Купалы, 12/5.

Телефон для справок: +375 212 35-92-56, +375 29 7-131-132

Продавец: ОДО «НПП Мера»





Предлагаем заключить договор долевого строительства в строящемся 19-ти этажном доме в районе ул. М. Горького, 41.

Стоимость 1 кв. м составляет 1195 бел. руб. (при 100% оплате собственными средствами или по кредиту «Ипотека с нами» . Квартиры в жилом доме:

1-комн квартира — 47 кв. м;

2-комн квартира — 62 кв. м;

3-комн квартира — 81 кв. м.

На каждом этаже находится по 7 квартир (одна 3-комн, три 1- и 2-х комнатных).

На первом этаже каждая квартира имеет отдельный вход с улицы (для возможности вывода ее из жилого фонда).

Дом будет оборудован 2 лифтами (грузовой и пассажирский), камерами видеонаблюдения и др. На каждом этаже имеется помещение, предназначенное для хранения колясок и велосипедов.

Отличный вид на город!

Продавец: ООО «ЕвростройАлиза»





Многоквартирный жилой дом состоит из одной 9-ти этажной секции.

Жилая часть дома представляет собой 27 квартир: 18 двухкомнатных общей площадью квартир от 61,43 кв. м, жилой — от 31,82 кв. м.;

9 трехкомнатных общей площадью квартир от 83,51 кв. м, жилой — от 53,90 кв. м.



Отличная новость для желающих приобрести квартиру на первом этаже — предусмотрен погреб под лоджией.

Для безопасности жильцов предусмотрена система видеонаблюдения, видеодомофоны.

Недалеко от дома расположена Гомельская областная клиническая больница, поликлиника, продуктовый магазин, магазин стройматериалов, магазин косметики, аптека. Так же рядом находится кинотеатр, Белпочта, отделение «Беларусбанк».

В 5 минутах ходьбы располагаются ясли сад №115 и ясли сад №105, а также Гимназия №36.

Стоимость 1 кв. метра составляет:

для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий — 1 322,14 белорусских рублей;

для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий — 1 440,03 белорусских рублей.

Продавец: ОАО «Гомельский домостроительный комбинат»

Более подробно ознакомьтесь с ценами на квартиры Бреста по итогам 3 квартала 2019 года по Беларуси и по всем областным городам в аналитических обзорах портала Realt.by.

Цены на квартиры в представленных новостройках актуальны на момент публикации материала.

УНП 191179355

ООО «РиэлтБай»

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