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В октябре ощутимо подорожали огурцы и помидоры, зато подешевел проезд
12.11.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Заметно – на 8,09% – подешевели услуги пассажирского транспорта международного сообщения, а также железнодорожного (минус 5,54%).
Значительнее всего в октябре подорожали огурцы и помидоры, подешевела — морковь, сообщили в Национальном статистическом комитете.
© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО
Цена на свежие огурцы подскочила на 75,21%, свежие помидоры стали дороже на 54,78%. Всего подорожание овощей составило 26%.
Прибавили в цене бананы (9,63%), гречка (7,8%), цитрусовые (4,44%), при этом подешевели морковь (на 11,23%), свекла (на 4,71%) и виноград (на 3,67%).
Ненамного подорожали мясо и мясопродукты (плюс 0,25%), подешевела рыба и рыбопродукты (минус 0,48%).
Пообедать в столовой за прошлый месяц стало дороже на 0,42%, в ресторане и кафе – на 0,26%. Из общепита больше всего подорожал фастфуд – на 1,58%.
Табачные изделия прибавили в цене 0,27%, алкогольные напитки подорожали на 0,26%.
Подорожание услуг составило 0,07%. Больше всего подорожали услуги по отоплению (4,73%). Заметно (минус 8,09%) подешевели услуги пассажирского транспорта международного сообщения, а также железнодорожного (минус 5,54%).
Ранее сообщалось, что инфляция в Беларуси в октябре
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Заметно – на 8,09% – подешевели услуги пассажирского транспорта международного сообщения, а также железнодорожного (минус 5,54%). Значительнее всего в октябре...
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