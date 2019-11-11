В октябре ощутимо подорожали огурцы и помидоры, зато подешевел проезд

Источник материала: Виртуальный Брест

Заметно – на 8,09% – подешевели услуги пассажирского транспорта международного сообщения, а также железнодорожного (минус 5,54%).





Значительнее всего в октябре подорожали огурцы и помидоры, подешевела — морковь, сообщили в Национальном статистическом комитете.





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Цена на свежие огурцы подскочила на 75,21%, свежие помидоры стали дороже на 54,78%. Всего подорожание овощей составило 26%.

Прибавили в цене бананы (9,63%), гречка (7,8%), цитрусовые (4,44%), при этом подешевели морковь (на 11,23%), свекла (на 4,71%) и виноград (на 3,67%).

Ненамного подорожали мясо и мясопродукты (плюс 0,25%), подешевела рыба и рыбопродукты (минус 0,48%).

Пообедать в столовой за прошлый месяц стало дороже на 0,42%, в ресторане и кафе – на 0,26%. Из общепита больше всего подорожал фастфуд – на 1,58%.

Табачные изделия прибавили в цене 0,27%, алкогольные напитки подорожали на 0,26%.

Подорожание услуг составило 0,07%. Больше всего подорожали услуги по отоплению (4,73%). Заметно (минус 8,09%) подешевели услуги пассажирского транспорта международного сообщения, а также железнодорожного (минус 5,54%).

Ранее сообщалось, что инфляция в Беларуси в октябре составила 0,5%. Напомним, Нацбанк обещает годовую инфляцию "вблизи 5%".