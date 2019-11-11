В Минске продается квартира с кроватью в клетке. Просят 200 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В многоэтажке на проспекте Дзержинского в Минске на продажу выставили трехкомнатную квартиру с необычным дизайном — как минимум в ней есть большая клетка, внутри которой находится кровать. Внимание на это жилье за 200 тысяч долларов обратили в телеграм-канале « Будни риелтора. Минск ».





Квартира находится на 23-м этаже ЖК «Грушевский посад». Площадь — почти 104 квадратных метра. Но самое интересное тут — дизайн, который выглядит вот так:

































Квартира продается за 202,5 тысячи долларов в пересчете на белорусские рубли.