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В Минске продается квартира с кроватью в клетке. Просят 200 тысяч долларов

12.11.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В многоэтажке на проспекте Дзержинского в Минске на продажу выставили трехкомнатную квартиру с необычным дизайном — как минимум в ней есть большая клетка, внутри которой находится кровать. Внимание на это жилье за 200 тысяч долларов обратили в телеграм-канале «Будни риелтора. Минск».


Квартира находится на 23-м этаже ЖК «Грушевский посад». Площадь — почти 104 квадратных метра. Но самое интересное тут — дизайн, который выглядит вот так:










Квартира продается за 202,5 тысячи долларов в пересчете на белорусские рубли.

 
Теги: Минск
 
 
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