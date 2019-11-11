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В Минске продается квартира с кроватью в клетке. Просят 200 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
В многоэтажке на проспекте Дзержинского в Минске на продажу выставили трехкомнатную квартиру с необычным дизайном — как минимум в ней есть большая клетка, внутри которой находится кровать. Внимание на это жилье за 200 тысяч долларов обратили в телеграм-канале «
Квартира находится на 23-м этаже ЖК «Грушевский посад». Площадь — почти 104 квадратных метра. Но самое интересное тут — дизайн, который выглядит вот так:
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Квартира находится на проспекте Дзержинского.
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