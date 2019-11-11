На месте магазина «Кристалл» в центре Минска откроют книжный, а планировали фастфуд. Узнали почему

Источник материала: Tut.by

На месте магазина «Кристалл», на проспекте Независимости, 39, год назад хотели сделать бистро. Но местные жители выступили против. В итоге в историческом доме открывается книжный магазин.





С 12 ноября на месте магазина «Кристалл» откроется книжный магазин OZ. Также здесь планируют открыть магазин оптики.

Местный житель Андрей Долговский был в составе инициативной группы, которая выступала против общепита в этом месте. Он говорит, на решение открыть книжный магазин повлияли жалобы местных жителей. Люди обращались как в районную администрацию, так и Администрацию президента — они считали, что в проекте под общепит не были соблюдены нормы.









Магазин посуды «Кристалл» закрыли в 2017 году. Тогда часть акций ЗАО «Кристалл» принадлежала бизнесмену Юрию Морозову, он их продал ООО «Милкимпекс» и СООО «АЛС-Инвест». Эти компании связаны с братьями-бизнесменами — Алексеем (соучредитель ОАО «Молочные горки») и Виктором Савчуками (совладелец франшизы Texas Chicken в Беларуси). Компания ЗАО «Кристалл» была реорганизована в ООО «Бульбастар».

Новые хозяева добились разрешения города на открытие на месте магазина «Кристалл» объекта общественного питания — бистро «Бульбяная». Но жители выступили против , два года помещение стояло пустым, работы на объекте не велись. Кроме того, под общепит нужно было проводить реконструкцию здания. Но новый балансодержатель здания — Минский городской центр недвижимости — отменил планы по реконструкции.

В итоге у «Бульбастар» сменились учредители — теперь компанией владеет ООО «Букмейстер» и реконструкцию помещения делать не надо, так как у него остается то же целевое назначение — магазин непродовольственных товаров.