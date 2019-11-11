«После ДТП хотел договориться с другим водителем, уехал, а вечером выпил». Как мелкая авария привела к лишению прав

Источник материала: Tut.by

«Дали штраф и права забрали, от несправедливости жить не хотелось», — вспоминает 37-летний Александр из Молодечно ДТП, в которое он попал прошедшим летом. Мужчина ехал в похоронной процессии и столкнулся с такси. Водители обменялись контактами, и Александр поехал дальше. А вечером, когда шли поминки, к мужчине приехали инспекторы ГАИ: сообщили, что он скрылся с места ДТП, и доставили к наркологу на экспертизу. Поскольку к этому времени водитель уже выпил спиртное, ему дали штраф и лишили прав. А почти через два месяца наказали по этому же делу еще раз, но более жестко.



Фото носит иллюстративный характер

В июле в семье Александра произошло несчастье — умерла его бабушка. В день похорон, 31 июля, Александр и его мать Людмила Евгеньевна приехали на Renault Logan в морг. Для перевозки гроба наняли катафалк — он ехал перед их авто.

— На территории больницы мой Renault соприкоснулся с такси Citroen C5. Я так и не понял, кто кого задел и кто виноват, — рассказал Александр, который был за рулем.

Мужчина говорит, что автомобили остановились и оба водителя вышли посмотреть на повреждения.

— Таксист заявил: «Гони сто баксов». Но там не было повреждений на такие деньги. На нашей машине была вмятина сантиметра три, на такси — небольшая царапина.

По словам Александра, он предложил заполнить таксисту европротокол, но бланков ни у одного из автомобилистов не оказалось.

— Вызывать и ждать ГАИ не хотелось — на улице жара, а в катафалке был гроб с забальзамированным телом, в церкви по времени назначено отпевание, на кладбище — захоронение. Я предложил таксисту обменяться телефонами и созвониться на следующий день, сообщил, что работаю автомехаником на СТО в Молодечно.

— Таксист тогда еще подтвердил, мол, да, он видел Сашу на этой СТО, и согласился встретиться позже. После этого мы разъехались, — добавляет мать Александра, Людмила Евгеньевна.

Похороны закончились около 14.00, после этого Александр с родней отправился на дачу — надо было взять овощей к поминкам. Вернулись домой около 18.00 и сели за стол.

— Через полчаса — звонок в дверь: на пороге бабушка-соседка. Говорит, там внизу милиция стоит, попросили передать, что Сашу вашего ждут, пусть выйдет, — вспоминает Людмила Евгеньевна. — Мы все вместе вышли во двор — а там ГАИ. Говорят сыну, нам, мол, сообщили, что вы совершили ДТП и уехали с места происшествия. Оказывается, это тот таксист позвонил в милицию!

Инспекторы предложили Александру проехать к врачу — сделать экспертизу на алкогольное опьянение.



Фото носит иллюстративный характер

— Мы начали объяснять, как было дело, про похороны рассказывали, показывали им свою машину с маленькой вмятиной. Объясняли, что у нас сейчас поминки и, конечно, сын уже выпил спиртное, но до этого он был трезвый! Но они и слушать не хотели. Говорили, надо было сразу после ДТП ГАИ вызывать и ждать там, — говорит Людмила Евгеньевна. — А за то, что я возмущалась больше всех, гаишники вызвали на меня наряд милиции. Те приехали, узнали, в чем дело, извинились и уехали обратно. А инспекторы ГАИ настояли, чтобы сын сел в патрульный автомобиль, и повезли его на анализ.

Экспертиза показала, что у Александра в крови один промилле спирта. Для «разбора полетов» ему необходимо прибыть в отдел ГАИ Молодечно.

— За оставление места ДТП ГАИ вынесла мне постановление по ч. 2 ст. 18.17 и за непредоставление преимущества по ч. 6 ст. 18.14 КоАП, дали штраф одну базовую и лишили прав на три месяца, — говорит Александр. — Я не стал оспаривать это наказание, подумал, ладно, штраф небольшой, три месяца пройдут быстро. Правда, хотел позвонить таксисту, спросить, зачем же он так сделал, но его телефон затерялся…











23 сентября, когда после ДТП прошло почти два месяца, Александру на мобильник позвонили из ГАИ и попросили его явиться в отдел.

— Прихожу, а при мне инспектор составляет новый протокол по той аварии, которая была в день похорон. Сообщают, что дают мне штраф 70 базовых и лишают прав на три года. Я от услышанного в шоке, стою оглушенный. Протокол дают: мол, подпишите, я и подписал, не разобравшись. При этом, почему по той же аварии меня наказали еще раз, мне никто не объяснил.

Виновным в ДТП Александр себя не считает, говорит, «ведь расследования аварии не было, одновременно с таксистом меня не опрашивали».



Этот трудночитаемый протокол в ГАИ составили 23 сентября

На основании протокола вынесли постановление

После визита в ГАИ Александр ходил сам не свой, стал закрытым и молчаливым, даже на вопросы матери отвечал коротко и односложно. Дошло даже до попытки суицида — к счастью, парня спасли коллеги.

Александр признался: лишение прав для него — одна из самых больших потерь в жизни. Потому что автомобили — это отдушина, смысл и радость, а еще и работа, приносящая доход.

— Я же делать больше ничего не умею, всю жизнь машинами занимался, люблю их, придумываю всякие штуки самодельные, как говорится, «апгрейд» от мастера. По двигателю работаю, в электрике разбираюсь. Но как я без прав сяду за руль авто, чтобы проверить работу мотора, звук двигателя, обороты? А куда я работать пойду после этого или мне на пенсию матери жить?



После ДТП на автомобиле Александра осталась небольшая вмятина возле задней двери

Сейчас Александр пришел в себя и решил, что «будет добиваться правды и справедливости». Разобраться в этой истории попросил адвоката.

— В материалах дела адвокат не нашла сведений о том, во сколько в 102 позвонил таксист и сообщил о ДТП, только есть отметка, что его опросили в 14.25. А где он был до этого, тоже уехал с места аварии? Также нет акта осмотра ДТП, схемы. Зато написано, что на экспертизу меня отвезли после 15.00. Но в это время я был на даче — это подтвердили несколько свидетелей, к тому же я говорил по телефону — есть распечатки.

Всю эту информацию адвокат от имени Александра изложила в жалобе, которую они направили в прокуратуру Молодечно. В документе водитель просит опротестовать постановление ГАИ и направить дело на новое рассмотрение, а пока жалоба будет рассматриваться, приостановить исполнение постановлений. Ответ мужчина пока не получил.

«Сказали, что дадут 200 долларов, но развернулись и уехали»

Свою версию произошедшего рассказал Андрей, водитель такси Citroen C5.

— Когда Renault Logan задел мою машину, я никуда не ехал — стоял на месте, — говорит мужчина AUTO.TUT.BY. — Все мы вышли из авто, тот водитель ко мне близко не подходил, стоял возле своей двери. Пьяный он был или нет, я не знаю — оценить не мог. Выскочила женщина из Renault и начала кричать, что они едут на похороны.

Андрей говорит, что повреждения на его авто были небольшие — царапины. Он предложил водителю Renault, давай, мол, сотку баксов и разъедемся. Можно еще было составить европротокол — бланки у таксиста были.

— Не хотелось ГАИ из-за этого пустяка вызывать. Понятно же, со всяким может случиться. Женщина мне крикнула: «Мы тебе 200 дадим», а потом они поехали дальше, в сторону морга.



Фото носит иллюстративный характер

По словам Андрея, контактами с Александром он не обменивался и где тот работает, он не знает. После ДТП таксист стоял на месте и ждал, когда люди решат свои вопросы и будут выезжать обратно, думал, что они остановятся и рассчитаются за повреждение. Но когда процессия двигалась обратно, возле такси Renault не остановился, проехал мимо.

— Я остался и решал, что же мне делать. Хотел сперва уехать, но подумал, что лучше вызвать ГАИ: кто знает, вот уеду я, а те люди возьмут и вызовут милицию сами, и тогда уже я буду виноват — оставил место аварии. Хотя было неудобно — у людей похороны, а я ГАИ вызываю.

Ждал ГАИ Андрей долго — часа три с половиной, даже успел уснуть. А около 14.00 приехали инспекторы, таксист рассказал им о произошедшем и дал запись столкновения авто, которую записал его видеорегистратор.

Это же видео таксист прислал AUTO.TUT.BY. На записи видно, как белый Renault проезжает мимо машины, в которой сидит таксист Андрей.

— Конечно, самого столкновения не видно, но зато заметно, как моя машина пошатнулась во время того, как ее задел Renault, — пояснил нам водитель такси.

— Через некоторое время я получил от страховой компании сумму за повреждение — чуть меньше 100 рублей. Но царапины на Citroen я так и не заделывал, а авто потом продал.

ГАИ: Нужно было или ждать инспекторов, или заполнять европротокол

В ГАИ Минской области AUTO.TUT.BY сказали, что Александра, водителя Renault Logan, оба раза привлекли к административной ответственности правомерно.

— Инспекторы не вынесли водителю постановления за все нарушения в один день, потому что ждали результат экспертизы анализа крови, который отправлялся в Минск. Когда ответ пришел в ГАИ, мужчину вызвали для составления протокола и вынесения постановления.

Штрафы в размере 71 базовой величины ему придется заплатить полностью. С лишением прав немного по-другому: после вынесения первого постановления Александр исполнял наказание в виде лишения прав на три месяца, этот срок еще не закончился, когда его лишили прав на три года, — этот срок «поглотил» месяц с небольшим того лишения прав, которое было ему назначено ранее.

— Александр мог не попасть в такую ситуацию, если бы поступил по одному из вариантов: не уезжал, а дождался бы ГАИ или при согласии таксиста они составили бы европротокол, — отметили в ГАИ Минской области.

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